Američtí vědci si úplně poprvé popovídali s velrybou. Se zástupcem keporkaka vedli dvacetiminutový rozhovor v jeho vlastní řeči. Porozumění komunikačním systémům těchto kytovců může v budoucnu dokonce pomoci detekovat a interpretovat mimozemské signály z vesmíru.

Odborníci na velryby a lovci mimozemšťanů mají více společného, než by si mnozí mysleli. Dokázat to chtěli vědci, kteří provedli unikátní experiment, ve kterém se dorozumívali s keporkakem jménem Twain. Byla to pro ně jedinečná příležitost ke studiu inteligentní komunikace jiných než lidských druhů.

Při práci na nové studii se spojili vědci z Kalifornské univerzity v Davisu, Aljašské velrybí nadace a projektu SETI zabývajícím se hledáním mimozemské civilizace (Search for Extraterrestrial Intelligence).

Komunikace probíhala jinak, než mezi lidmi. I přesto šlo o přelomový krok dopředu. Experiment se uskutečnil na lodi u pobřeží Aljašky. Z podvodního reproduktoru odborníci pustili takzvané „kontaktní volání“, jež se podobá lidskému pozdravu a na které jim měly velryby odpovědět. Kytovci ho používají k volání na jiné velryby nebo se pomocí něj ujišťují, kde se nacházejí. „Jsou to jedny z nejběžnějších signálů v rámci společenského zvukového repertoárů keporkaků,“ citoval server Business Insider hlavní autorku z Kalifornské univerzity v Davisu Brendu McCowanovou.

Nahrávku zvuků vědci pořídili u malé skupiny keporkaků, mezi kterými byl i Twain. Jejich volání výzkumníci zaznamenali pouhý den před započetím výzkumu.

Twain na volání opravdu reagoval a připlul k lodi. Je tedy možné, že zareagoval na svůj vlastní pozdrav. Během následujících dvaceti minut mu vědci 36krát v různých intervalech pouštěli tu stejnou nahrávku. Na každou z nich keporkak odpověděl. Dokonce odpovídal v podobných intervalech. Vědci si tak myslí, že Twain s nimi komunikoval záměrně.

Odborníci jsou z výsledků výzkumu nadšení. „Domníváme se, že jde o první takovou komunikační výměnu mezi lidmi a keporkaky v jejich jazyce,“ uvedla McCowanová v prohlášení. Podobný experiment chtějí odborníci vyzkoušet i s jinými kytovci, jako jsou delfíni, a jinými sociálními druhy savců, jako jsou surikaty nebo sloni.

Navázání kontaktu s mimozemšťany

A jak výzkum souvisí s hledáním mimozemského života? Vědci věří, že by mimozemská inteligence mohla podobným způsobem komunikovat s lidstvem. „Když budou mít mimozemšťané zájem o navázání kontaktu, zaměří se na lidské přijímače. Podobně jako když Twain reagoval na pokusy vědců o kontakt," uvedl hlavní výzkumník v SETI Institute a spoluautor článku Laurance Doyle.

Portál LiveScience informuje, že vědci nyní spolupracují na vyvinutí inteligentních filtrů, které by v budoucnu mohli aplikovat na jakékoliv přijímané mimozemské signály. Práce také ověřuje myšlenku, že by lidstvo vůbec mimozemský život zvládlo vyhledat. „Výzkum velryb naznačil, že pokud jste inteligentní, přichází s tím i zvědavost a chcete navázat kontakt,“ řekl Doyle.

Velryby jsou známé svou intenzivní a častou komunikací. Povídají si spolu štěbetáním, klapavými zvuky a dokonce si i zpívají. Porozumět se jim snaží velké množství vědců. Mezi neznámější projekty snažící se o rozluštění vorvaní řeči patří CETI (Cetacean Translation Initiative - Iniciativa pro překlad kytovců pozn. red.). Odborníkům má přitom pomoct umělá inteligence. Výsledky projektu má lidstvo znát v roce 2026. Celou řadou zvuků, včetně troubení a nízkofrekvenčních zvuků, spolu ale komunikují i jiná sociální zvířata, třeba sloni.