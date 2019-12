Astronomové prostudovali tři vzdálené mladé exoplanety (planety obíhající kolem jiné hvězdy, než je naše Slunce), jež se vyznačují zcela mimořádnou konzistencí nadýchané cukrové vaty. Přestože jsou velké téměř jako Jupiter, hmotnost nedosahuje ani jednoho procenta.

Vedle kamenných a plynných planet existují i takové, které vypadají jako vesmírná cukrová vata | Foto: Ilustrace NASA/ESA/STScI

Žádné dvě planety naší Sluneční soustavy nejsou stejné, ale přece jen patří do určitých širších "přihrádek" - takže zde máme například kamenné planety Zemi, Venuši, Merkur a Mars, "plynné obry" Saturn a Jupiter, ledové obry Neptun a Uran a trpasličí planety jako Pluto a Ceres. Zní to docela pestře, ale jak ukazuje nová studie otištěná v The Astronomical Journal a dostupná na ArXiv, stále to ještě není všechno, na co lze ve vesmíru narazit.