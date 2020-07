V souvislosti se stářím jediné známé přirozené družice Země se nejčastěji hovoří o hodnotě 4,51 miliardy let. Vědci ovšem již dříve upozornili, že materiál shromážděný astronauty z misí Apollo nepostačuje k ověření skutečného věku Měsíce, konstatoval server ScienceAlert.

Podle obecně přijímané teorie vznikl Měsíc v důsledku srážky Země a Theii, protoplanety disponující rozměry podobnými dnešnímu Marsu. To mimo jiné znamená, že část hmoty, která dnes tvoří Měsíc pochází právě ze Země.

Nová studie, kterou zveřejnil odborný časopis Science Advances, přitom naznačuje, že Měsíc musel vzniknout v okamžiku, kdy byla Země takřka zformována.

„Naše výpočty ukazují, že ke srážce proto-Země a protoplanety došlo asi 140 milionů let po vzniku sluneční soustavy,“ uvedl geofyzik Maxime Maurice z Německého střediska pro letectví a kosmonautiku. „S odchylkou 25 milionů let jsme tak schopni vznik Měsíce zasadit do určitého období,“ dodal.

Model, který vytvořil Mauricův tým, pracoval se dvěma základními otázkami: Jak stará byla Země, když ji zasáhlo jiné vesmírné těleso? A jak dlouho nově vytvořenému Měsíci trvalo, než se jeho povrch ochladil?

Při zodpovídání druhé ze zmíněných otázek vědci neopomněli žádnou ze zdánlivě nedůležitých drobností, například přesnou hloubku magmatického oceánu Měsíce. Na základě výpočtů pak stanovili, že celý proces trval asi 200 milionů let. A odtud byl již jen kousek ke stanovení věku Měsíce – a to na 4,425 miliard let.

Jedna z mnoha

Jak ale upozornil server ScienceAlert, nejnovější studie je jen jednou z mnoha, které se zabývají stářím Měsíce. Před třemi lety vědci uvedli, že je Měsíc o 140 milionů let starší než se zdálo, a podle některých výzkumů mohl vzniknout dokonce ještě dříve.

Nový časový údaj se však přesně shoduje s obdobím, kdy se podle vědců utvářelo i kovové zemské jádro. A rovněž zapadá do období, kdy měla být Země podle předcházejících výzkumů poškozena asteroidy. Stejné poškození přitom mohlo být způsobeno i srážkou Země a Theii.