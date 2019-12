Ještě předtím, než asteroid Chicxulub zasáhl planetu Zemi a fatálně na ní změnil podmínky k životu, čelili dinosauři i ostatní tehdejší formy života jinému nebezpečí - jedovatému množství rtuti v ovzduší. Uvádí to nová vědecká studie.

Poslední den dinosaurů v představách současných umělců | Foto: Repro Youtube

Nová teorie zřejmě ještě prohloubí spor o to, z jakého důvodu dinosauři před zhruba 66 miliony let vymřeli. Zatímco někteří vědci přičítají jejich zánik pouze notoricky známému dopadu obřího asteroidu do oblasti dnešního Mexického zálivu, podle jiných muselo být příčin víc.