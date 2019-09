Za autora konceptu GEODEs je považován ruský fyzik Erast Gliner, jenž v 60. letech minulého století působil na Fyzikálně-technickém ústavu v Leningradu (dnešním Petrohradu). Mladý ruský vědec sice před více půlstoletím nepoužil označení GEODEs, navrhl ale alternativní hypotézu, podle níž se gigantické hvězdy mohou zhroutit do něčeho zvláštního.

A přídavné jméno "zvláštní" dokonale vystihuje i takzvané objekty GEODEs (Generis Objects of Dark Energy). Ačkoli při pohledu zvenčí mohou „geody“ připomínat klasické černé díry, zdání klame. V jejich nitru se totiž podle dosavadních teorií nenachází singularita, ale temná energie.

Letitá hypotéza, jež předvídala existenci těchto objektů, nyní chytila druhý dech. Může za to studie publikovaná ve vědeckém časopisu The Astrophysical Journal, kterou vypracovala dvojice fyziků působící na havajské univerzitě, Kevin Croker a Joel Weiner. Zjednodušeně řečeno v ní oba tvrdí, že rychlost rozpínání vesmíru může přímo souviset s výskytem zbytků zhroucených hvězd v daném prostoru.

Černé díry skrývají celou řadu tajemství:

„Během posledních osmdesáti let jsme pracovali s předpokladem, že vesmír jako celek není ovlivněn tím, co se děje v jednotlivých oblastech kosmického prostoru. Nyní je ale jasné, že byl chybný. Zhroucené zbytky gigantických hvězd, oblasti velké přibližně jako Honolulu, mohou ovlivnit chování vesmíru jako celku – prostoru nezměřitelně krát většího než je Honolulu,“ citoval Crokera server ScienceAlert.

Koncept temné energie

Že se vesmír v průběhu času skutečně rozpíná je dnes považováno za nezpochybnitelný fakt. V roce 1998 navíc vědci dospěli k závěru, že se tato jeho expanze zrychluje. Objev tohoto zrychlení byl do značné míry překvapivý, neboť astrofyzikové dlouho naopak předpokládali, že gravitace způsobí zpomalování rozpínání kosmu.

A tak není divu, že se o slovo přihlásil koncept jakési „temné energie“, který by kosmologické zrychlení vysvětlil. Jako „temná energie“ bývá přitom zpravidla označována gravitační síla, jež je spíše odpudivá než přitažlivá.

Je ale tato energie skutečná? Podle Crokera s Weinerem je možné, že pokud by se určitá část nezhroutila do černých děr, ale do objektů GEODEs, mohly by tyto následně vyvolat efekt, který je běžně přisuzován temné energii.

„Pokud by objekty GEODEs skutečně existovaly, dokázaly by způsobit jev, který dnes nemá uspokojivé vysvětlení. Výzkum tohoto fenoménu je zatím na samém počátku, takže nemůžeme s klidným svědomím zahrnout geody do jakékoli oficiální astrofyzikální teorie. Nelze však ani vyloučit, že se nám podařilo najít temná srdce vesmíru, která jsme dlouho hledali,“ uzavřel pro server ScienceAlert Croker.