Dnes zveřejněná fotografie umožňuje vědcům získat jasnou představu o podobě planetky v Kuiperově pásu, která je od Země vzdálena 6,6 miliardy kilometrů, NASA v nadcházejících dnech a týdnech očekává ještě ostřejší snímky. "Nyní máme méně než jedno procento dat," vysvětlil Stern. Sonda stále informace odesílá na Zemi.

THIS is #UltimaThule.



The image taken by @NASANewHorizons - shown in its original version (left) & sharpened version (on right) - is the most detailed image of the farthest object ever explored by a spacecraft. https://t.co/gItPsMvbPC @NASA pic.twitter.com/i7rDBURNrw