Jednou z nejzajímavějších je virtuální vlasový poradce Virtual Hair Advisor od společnosti ModiFace. Stačí si stáhnout do mobilu jejich novou aplikaci, která využívá umělou inteligenci i rozšířenou realitu. Pomocí hlasových příkazů pak můžete v reálném čase měnit barvu i odstín vašich vlasů a rozhodovat se, jaká vám sluší nejvíc. Poradí vám při tom i expertka společnosti L´Oréal.

Představovanou technologii jsem si na veletrhu vyzkoušela i já a musím říct, že mě virtuální realita uchvátila. Podle toho, jaké příkazy jsem své virtuální „kadeřnici“ zadávala, se ze mne postupně stávala blondýnka, zrzka nebo černovláska. Dokonce došlo i na modrý šmoulí odstín nebo na růžovou. Přitom jsem hlavou mohla pohazovat, jak jsem chtěla, vše bylo naprosto reálné. Definitivně jsem se tak utvrdila v názoru, že hnědá mi zkrátka sluší nejvíc. Možná jen příště požádám svého kadeřníka o trochu tmavší odstín.

Velkou pozornost na veletrhu strhl i klips My Skin Track UV, bezbateriový senzor o velikosti knoflíku. Tahle chytrá věcička měří ultrafialové záření UVA i UVB. Při propojení s aplikací na mobilu dokáže svému uživateli říct, jak dlouho ještě může být bez rizika na sluníčku. Stačí, když si jej připevníte na oděv nebo třeba zavěsíte na řetízek na krk. Do Paříže jej přijel představit jeho tvůrce, Američan Guive Balooch, viceprezident Technologického inkubátoru L´Oréal.

„Pocházím ze středozápadu USA, a když jsem byl malý, nikdo tam nějaké to spálení od sluníčka neřešil. Moje rodiče to nezajímalo. Dnes o nutnosti ochrany před slunečním zářením nikdo nepochybuje. Doba se mění velmi rychle,“ odpověděl Guive Balooch Deníku na otázku, proč jeho tým vynalezl zrovna takový klips. A co ho na jeho práci baví nejvíc? „Určitě to propojení nejrůznějších technologií, o to se i snažím. My Skin Track UV je jako anténa, která lapá UV záření, a mobil je klíč, který ho umí přečíst. Naučit nejrůznější technologie pracovat dohromady, v tom vidím budoucnost.“

Software, který zanalizuje vaší pleť

Další novinkou, o kterou byl na veletrhu velký zájem, je SkinConsult od Vichy - digitální konzultant pro diagnostiku pleti, vyvinutý na základě patnáctiletého vědeckého výzkumu stárnutí pleti a spolupráce s dermatology. Využívá umělé inteligence, aby odhalil příznaky stárnutí, a nabídl tak na míru šitou péči o pleť. Výzkumníci spolu s dermatology zhodnotili na tisíce selfie pořízených ženami různého věku z celého světa a na základě toho vyvinuli software, který dokáže analyzovat každou pleť. Zjišťovali také, jaký mají vliv na kvalitu pleti nejen sluneční záření či stres, ale nově také sezonní změny a hlavně znečištění životního prostředí.

Jak se ukázalo, právě to se podílí na stárnutí čím dál více. Je to vidět zejména u lidí starších 45 let žijících v průmyslových oblastech. Ukázalo se také, že ženy z různých koutů světa přistupují k péči o pleť rozdílně. Zatímco Číňanky se bojí pigmentace, Brazilky pečují hlavně o své vlasy a Američanky zkoušejí každou novou technologii, aby oddálily známky stárnutí. A Evropanky? Podle bioložky Pascale Mora, která se na výzkumu podílela, nás nezajímá jeden konkrétní problém, chceme vypadat hezky celkově, mít tělo a mysl v rovnováze. A jak

vlastně SkinConsult funguje? Jednoduše, uděláte si selfie a moderní technologie zafunguje jako dermatolog. Detekuje sedm znaků stárnutí: vrásky pod očima, nedostatek pevnosti, jemné linie, nedostatek jasu, tmavé skvrny, hluboké vrásky a póry. Vaši fotografii vmžiku porovná s desetitisíci podobnými, udělá analýzu na míru právě vám a doporučí, jak o pleť pečovat.