Letní ukrajinská ofenzíva definitivně neuspěla a ukrajinské jednotky podél celé fronty čelí rostoucímu tlaku ruské armády. Přestože podle střízlivých odhadů Ukrajinci zničili už 90 procent všech sil, které v roce 2022 na jejich zemi zaútočily, Rusové přisunuli statisíce dalších vojáků a válka se protahuje. Část republikánů v americkém kongresu sepsala dokument, ve kterém navrhuje, jak z toho ven.

Americký Kapitol, sídlo Kongresu | Foto: Martin Falbisoner, CC BY-SA 3.0, koláž Jiří Vojáček

Dokument s názvem Návrh plánu vítězství na Ukrajině předložili svým stranickým kolegům i veřejnosti američtí kongresmani Michael McCaul (Texas) ze zahraničního výboru, člen výboru pro ozbrojené síly Mike Rogers (Alabama) a Mike Turner (Ohio) za výbor pro zpravodajské služby.

Zdroj: DeníkDokument obsahuje shrnutí dosavadních poznatků z války na Ukrajině a vzhledem k autorství také kritiku prezidenta Bidena. Na rozdíl od některých republikánů však trojice kongresmanů kritizuje demokratického prezidenta za příliš měkký postup vůči Rusku. Z pozic takzvaných „jestřábů“ pak volají po mnohem silnější podpoře Ukrajiny, která je i v americkém národním zájmu.

Porovnání celkové pomoci Ukrajině ve finančním vyjádření.Zdroj: Dokument Proposed Plan for Victory in Ukraine

Nepřímo tak navazují na nedávný dokument uznávaného amerického think-tanku Institut pro studium války, který vypočítával výhody a nevýhody investic do ukrajinské obrany a analyticky došel k tomu, že porážka Ukrajiny by Spojené státy americké ve výsledku stála mnohonásobně víc, než je nyní stojí masivní podpora bojujících Ukrajinců.

Ne dalšímu Mnichovu

Ačkoli v celém dokumentu to slovo nepadne, jako červená nit se jím vine snaha se za každou cenu vyhnout dalšímu Mnichovu. Kongresmani hned na začátku jasně konstatují, že politika appeasementu vůči diktátorům nebude fungovat a že republikánská strana se proti takovým snahám musí postavit. Podle amerických politiků ruská agresivní válka, největší pozemní invaze do Evropy od dob 2. světové války, až děsivě připomíná Polsko z roku 1939.

Zároveň připomínají, že se Spojené státy budou muset vypořádat s rostoucími ambicemi Číny a konflikty na Blízkém východě. Útok Ruska na Ukrajinu dávají do souvislosti s „Bidenovou potupnou kapitulací před Tálibánem a ponižujícím stažením z Afghánistánu, po kterém Putin vycítil americkou slabost a uvěřil, že se může zmocnit Ukrajiny, aniž by došlo k významné reakci Západu.“

Prezident Joe Biden před časem odmítl snahy některých amerických politiků jednat s Ruskem s tím, že Amerika bude Ukrajinu podporovat „tak dlouho, jak to bude nutné“. Tři republikánští zákonodárci to považují za ztrátovou strategii. Prezident by podle nich měl předložit konkrétní a věrohodný plán vítězství a vyzbrojit Ukrajinu zbraněmi, které potřebuje k vítězství - a to co nejdříve.

Odpal taktické rakety ATACMS.Zdroj: U.S. Army, Public domain

Podle kongresmanů potřebuje Ukrajina jak dalekonosné varianty dělostřeleckých balistických raket ATACMS, tak letouny F-16, dostatečné množství kazetové munice, dělostřelectva, protivzdušné obrany a obrněné techniky, aby mohla na bojišti něco změnit.

Ruská státní aktiva

Rusko na Západě dlouhodobě drželo značnou část svých aktiv, která však byla po zahájení války zmražena. Protože jde o obrovské částky, mluví se od té doby v západní politice o tom, co s těmito penězi udělat. Nejradikálnější zastánci Ukrajiny tvrdí, že by měly být Rusku zkonfiskovány a jako předběžné válečné reparace předány právě Ukrajině. K tomuto názoru se kloní i autoři dokumentu Návrh plánu vítězství na Ukrajině.

V bodech autoři uvádějí, že cesta k vítězství Ukrajiny bude vyžadovat:

Poskytnutí rozhodujících zbraní a to rychlostí, která je relevantní k možnostem. Zpřísnění sankcí vůči Putinovu režimu. Převedení zmrazených ruských státních aktiv na Ukrajinu.

V případě třetího bodu kongresmani vypočítávají, že se jedná až o 300 miliard dolarů, v českých korunách 6,7 bilionu, což je státní rozpočet České republiky na čtyři roky a tedy opravdu gigantická suma peněz. Podle autorů tato strategie zajistí, že Ukrajina bude schopna dosáhnout potřebných pokroků na bojišti, aby donutila Putina zasednout k jednacímu stolu, protože pokud Ukrajina nebude vyjednávat z pozice síly, nemůže nastat trvalý mír.

Stíhačka F-16Zdroj: se svolením Lockheed Martin

Bezbožná aliance

Autoři připomínají, že jen několik týdnů před zahájením invaze na Ukrajinu se Putin setkal s předsedou ústředního výboru Komunistické strany Číny a praktickým vládcem východní diktatury, Si Ťin-pchingem, aby oznámil „neomezené hranice“ spojenectví mezi Ruskem a Čínou. Od té doby Čína poskytla Rusku významné diplomatické krytí pro brutální válku na Ukrajině, mimo jiné tím, že papouškovala falešné ruské narativy ospravedlňující tuto válku.

Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir PutinZdroj: ČTK/ITAR-TASS

Čína rovněž poskytla Rusku přístup k satelitní navigaci, aby napomohla jeho vojenským úderům na Ukrajině, a posloužila jako přeprodejce, přes kterého si Rusko pořídilo zařízení dvojího užití, jako jsou počítačové čipy, které slouží v řadě zbrojních systémů. Nadto Rusko odmítlo odsoudit teroristický útok Hamásu na Izrael, přičemž vysoké delegace Hamásu navštívily Moskvu v roce 2023 dokonce třikrát, mimo jiné bezprostředně před a po 7. říjnu kdy byl proveden útok na Izrael.

Japonský premiér Fumio Kišida varoval, že jak vypadá Ukrajina dnes může zítra vypadat východní Asie.

Zástupce Tchaj-wanu v USA Hsiao Bi-Khim je přesvědčen, že „přežití Ukrajiny je přežitím Tchaj-wanu.“ Přičemž ztráta americké podpory Ukrajině by podle něj mohla Čínu vyprovokovat k podobnému kroku, jako učinilo Rusko. Tedy dobýt vojensky území, která si nárokuje.

„Evropa dává víc“

Republikánští kongresmani upozorňují také na zajímavou skutečnost, že když se sečtou všechny příspěvky evropských zemí, je Evropa v podpoře Ukrajiny před USA.

Pomoc Ukrajině v procentech hrubého domácího produktuZdroj: Dokument Proposed Plan for Victory in Ukraine

Kongresmani dále volají po tom, aby byli všichni váleční viníci postaveni před mezinárodní soud. V dokumentu uvádějí: „Podobně jako Hamás páchá hrůzy na Izraeli, i ruské síly se na Ukrajině dopouštějí nesčetných válečných zločinů, včetně poprav, mučení a znásilňování. Také uneslo desetitisíce ukrajinských dětí a poslalo je do takzvaných převýchovných táborů v Rusku a v okupované části Ukrajiny. Osoby odpovědné za tyto zločiny musí být postaveny před soud. Pokud se Rusku podaří dobýt další území Ukrajiny, čeká podobně strašlivý osud další miliony nevinných civilistů.“

Nakonec američtí politici vypočítávají, co by Ameriku stálo, pokud by se za Ukrajinu nepostavila. „Pokud Spojené státy opustí své spojence jako v Afghánistánu, ztratí ve světě své postavení vůdce svobodného světa. Naši protivníci a nepřátelé získají odvahu a sílu a svět se stane nebezpečnějším. Stejně jako největší generace porazila síly zla a osvobodila Evropu a Tichomoří, my budeme chránit jejich odkaz. Spojené státy mohou nést pochodeň svobody, demokracie a lidských práv, nebo se mohou stáhnout do falešného pocitu bezpečí,“ píšou.

Celý dokument je pak zakončen zvoláním: Volba je na nás, nastal čas, historie je na naší straně.