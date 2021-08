„Curiosity je největší a nejschopnější rover, který kdy působil na Marsu," shrnuje NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír) na svém webu.

Na rudé planetě přistálo vozítko přesně před devíti lety a je stále funkční. Jeho cílem je přinést vědcům poznatky, zda někdy na Marsu existoval mikrobiální život. „Již krátce po zahájení mise identifikovaly vědecké nástroje roveru chemické a minerální stopy bývalého prostředí na Marsu, a to z doby, kdy na planetě mohl existovat život. Dosud vozítko pokračuje ve sbírání vzorků," píše NASA.

Ze Země se rover na dalekou cestu do vesmíru vypravil koncem listopadu 2011. K rudé planetě letěl přes osm měsíců. Inženýři NASA jej vybavili tím nejlepším, co bylo před deseti lety k dispozici.

„Součástí technologických inovací, které se pojí s roverem Curiosity, byl test zcela nového způsobu přistání. Kosmická loď nesoucí Curiosity nejdříve využila pro přiblížení k povrchu Marsu padák, v posledních sekundách před přistáním ale zapnula rakety, aby se mohla vznášet nad planetou a v tu chvíli byl rover pomalu na popruhu spuštěn na povrch. Poté, co vozítko přistálo na kolech, byl popruh uvolněn a přistávací modul odletěl," popisuje web NASA.

Curiosity je zatím největším vozítkem NASA, které na Marsu přistálo. Díky jeho velikosti s sebou na rudou planetu přinesl množství přístrojů, které mu umožňují vykonávat různé experimenty.

„Vozítko měří zhruba tolik, co profesionální hráči basketbalu, a je vybaveno dva metry dlouhým robotickým ramenem, které mu umožňuje sbírat vzorky a vykonávat další činnosti. Dokáze překonat překážky vysoké přibližně po kolena a pohybuje se rychlostí třicet metrů v hodině. Díky velkým rozměrům je vybaveno sadou desíti vědeckých přístrojů. Mimo jiné má v sobě zabudovaných sedmnáct kamer, laser na studium skal na dálku či vrtačku na svěr práškových vzorků hornin," přibližuje NASA.

Jak píše server Space, zjednodušeně si rozměry Curiosity lze představit jako menší SUV. „Vozítko váží 900 kilogramů," dodává server.

Rover sbírá a testuje horniny, které na sobě nesou znaky možného minulého mikrobiálního života. Kromě toho také zkoumá, zda se na rudé planetě někdy vyskytovala voda a v jaké formě zde byla. Oblastí, ve které Curiosity působí, je marsovský kráter Gale. Toto území s průměrem zhruba 150 kilometrů se nachází blízko rovníkurudé planety.

Za více než 3000 dní se Curiosity podařila řada významných objevů. V roce 2018 vozítko našlo první stopy svědčící o pradávném organickém životě na Marsu. „Rover zjistil, že starodávný Mars měl chemické složení vhodné pro existenci živých organismů," uvedla NASA. Zároveň ale vědci poznamenali, že stoprocentně se zatím nedá říct, že na Marsu život opravdu byl, pouze, že podmínky pro něj mohly být vhodné. Vozítko také získalo důkazy o možné existenci jezer a řek ve zkoumaném kráteru.

Zatímco ale některé objevy vozítka jsou snadno pochopitelné a cenné zejména pro odborníky, celý svět uchvacují kvalitní fotografie Marsu, které Curiosity pravidelně na Zem posílá. A čas od času svým věrným fanouškům nafotí i autoportrét, neboli selfie. „Jednu z takových fotek vozítko pořídilo třeba poté, co do skály před sebou vyhloubilo tři díry. Materiál z nich byl použit k několika experimentům," zmiňuje web BBC.

Spin me right round! I took this 360º panorama with my Mastcam atop “Mont Mercou,” a rock formation overlooking Gale Crater. It's made from 132 images of the terrain (rather than my hardware or the sky). Enjoy the view on desktop or via the @YouTube app: https://t.co/NLIyNVYDlp pic.twitter.com/DEsNnUBZ8I