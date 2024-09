Nepřátelství Izraele a Hizballáhu se datuje od roku 1982, kdy izraelská armáda zahájila okupaci jižního Libanonu. Hnutí se postupem let více a více propojilo se zájmy Íránu v oblasti, proto se v posledních měsících situace mezi ním a izraelskými úřady vyostřila s tím, jak Izraelci zabili několik vysoce postavených velitelů íránských revolučních gard a právě Hizballáhu.

Pagery jsou dnes již nepoužívanou technologií a jsou známé spíše ze starších amerických televizních seriálů ze 70. až 90. let. Fyzickou zkušenost dnes s nimi lidé mají zejména díky vyvolávacím systémům v restauracích. I ty však pomalu mizí.

Pager, formálně osobní vyvolávač, v anglicky mluvících zemích hovorově „beeper“ (v České republice „pípák“) je telekomunikační zařízení, jehož hlavní funkcí je upozorňovat uživatele na příchozí zprávy nebo hovory.

První pagery fungovaly na jednoduchém principu: při přijetí zprávy vydávaly zvukové znamení, které upozorňovalo uživatele, že má zavolat na konkrétní číslo. Skutečný rozmach pagingu přišel v 70. a 80. letech, kdy se zařízení stalo dostupnějším a začalo se využívat ve více sektorech.

close info Zdroj: Der Sascha, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons zoom_in Pagery firmy Motorola

Základní funkce pageru spočívala v přenosu krátkých textových zpráv, čísel nebo upozornění. Uživatele upozornilo pípání, vibrace nebo zvukový signál, když byla zpráva doručena. Pagery se používaly v mnoha profesních odvětvích, jako jsou zdravotnictví, bezpečnostní služby, obchod a média. Lékaři a záchranáři měli pager jako nepostradatelný nástroj pro nouzovou komunikaci, kdy byli neustále k dispozici, i když nebyli v kanceláři nebo u pevné telefonní linky.

Na rozdíl od mobilních telefonů fungují na rádiových frekvencích, což jim umožňuje dosáhnout uživatele i v místech, kde je špatný signál mobilní sítě. Na vrcholu jejich popularity, v 90. letech, začaly pagery vytlačovat mobilní telefony, které nabízely širší škálu funkcí, včetně hlasových hovorů, textových zpráv, a nakonec i připojení k internetu.

close info Zdroj: Hackaday.com, Public domain zoom_in Vnitřní uspořádání restauračního pageru Catel CTP300, vpravo je dobře vidět hořlavá Li-Pol baterie.

Přesto si některá odvětví, zejména zdravotnictví, uchovala pagery i nadále, protože fungují nezávisle na mobilních sítích, což může být kritické během přírodních katastrof nebo výpadků signálu.

Mobilní telefony mají také další nevýhodu - lze je odposlouchávat. Na rozdíl od relativně decentralizované komunikace klasických pevných telefonních linek se data milionů uživatelů mobilních sítí slévají na jedno místo, do centrál mobilních operátorů, což je činí, zejména s moderními detekčními a analytickými systémy, nejnověji využívajícími i umělé inteligence, velmi vhodným nástrojem pro určování hrozeb.

Toho si jsou samozřejmě dobře vědoma také vedení politicko-vojenských organizací, které prakticky pořád válčí. Ať už jde o kolumbijské partyzány, pronásledované muslimské bratrstvo v Egyptě, nebo libanonský Hizballáh, všechny tyto organizace se často uchylují k archaickým formám předávání zpráv od využívání kurýrů po používání právě rádiových pagerů. Tyto moderními prostředky zdánlivě méně napadnutelné způsoby komunikace jim dávají větší jistotu, že zprávy dojdou a nebudou mít za následek označení komunikujících osob například některou zpravodajskou službou.

Jenže právě exploze pagerů v Libanonu zabily tento týden devět lidí, počet zraněných se vyšplhal už přes osm tisíc, podle agentury Reuters jich jsou minimálně dvě stovky v kritickém stavu. Libanonské hnutí Hizballáh potvrdilo, že zemřeli dva jeho členové a jedno dítě. Podle íránské agentury Mehr byl zraněn i íránský velvyslanec v Bejrútu Modžtaba Amání. Libanonská vláda i Hizballáh přisuzují věc Izraeli, který však dle zpravodajských tradic celou záležitost prozatím nekomentoval.

Výbuch pageru jednoho z členů hnutí Hizballáh:



Deniz Unay, turecký odborník na kybernetickou bezpečnost, v rozhovoru pro deník Türkiye uvedl dva hlavní scénáře, které by mohly koordinované výbuchy vysvětlit:

close info Zdroj: @Sanjay_denik-630 x.com, Public domain zoom_in Pozůstatek výbuchu jednoho z pagerů.

Unay také zdůraznil, proč mohlo přehřátí zůstat nepovšimnuto, a naznačil, že členové Hizballáhu, kteří pagery používali, měli pravděpodobně na sobě těžké oblečení ve vojenském stylu, které mohlo maskovat případné zvýšení teploty. Zvýšit riziko výbuchu mohly také nekvalitní nebo neoriginální náhradní baterie nebo nabíječky.

Podle jiných expertů je právě kvůli zmiňované jednoduchosti pagerů kybernetický útok nepravděpodobný. Mluví spíše o tom, že tajné služby pronikly do dodavatelského řetězce a zařízení upravily, či do nich dokonce přidaly na dálku odpalované výbušniny.

Pokud za útokem skutečně stojí Izrael, kromě fyzického útoku na členy hnutí Hizballáh nutí tuto organizaci přemýšlet o budoucích formách komunikace. Poté, co Hizballáh zavrhl kvůli snadné zneužitelnosti mobilní telefony, se totiž dostatečně bezpečnými neukázaly ani pagery.

Hizballáh

close info Zdroj: Khamenei.ir, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons zoom_in Příslušníci hnutí Hizballáh s vlajkami hnutí a státními vlajkami Libanonu.Hnutí Hizballáh (též Hizbullah nebo Hezbollah z arabského „حزب الله“, doslova znamená „Strana Boží“ ) je libanonská šíitská islamistická politická a vojenská organizace, která vznikla v roce 1982 v reakci na izraelskou invazi do Libanonu. Její zakladatelé, inspirovaní íránskou islámskou revolucí, měli za cíl bojovat proti izraelské okupaci jižního Libanonu a šířit islámské hodnoty podle šíitské tradice. Hizballáh se během let rozvinul ve významnou politickou sílu, která má vliv nejen v Libanonu, ale také v širším regionu. Organizace je aktivní jak na vojenské, tak politické úrovni.

Má silnou vojenskou frakci, která se podílela na bojích proti Izraeli a později na syrské občanské válce, kde podporovala syrskou vládu prezidenta Bašára Asada. V roce 2006 vedl Hizballáh úspěšný odpor proti Izraeli během takzvané druhé libanonské války, což jí přineslo podporu mnoha arabských a muslimských komunit. V arabském světě je Hizballáh vnímán zejména jako hnutí odporu proti izraelské okupaci a jako organizace, která poskytuje sociální služby, jako jsou zdravotní péče a školství, zejména šíitské komunitě. Hizballáh je však silně podporován Íránem, který poskytuje finanční a vojenskou pomoc.

Západní země, včetně USA a několika států Evropské unie, považují Hizballáh za teroristickou organizaci, zejména kvůli zapojení do konfliktů mimo Libanon a jejím útokům na civilní cíle.