Mnoho testů zvířecích rozpoznávacích schopností staví na zraku. Slonovi - nebo třeba vráně - se předloží dva kbelíky s různým množstvím jídla, ze kterých si mají vybrat. Některé druhy si v tomto testu vedou překvapivě dobře, což naznačuje, že jsou schopné vizuálně odhadnout množství. Jiné druhy tuto schopnost zřejmě nemají.

Ale podobné vizuální testy přehlížejí skutečnost, že další smysly, jako je čich a sluch, mohou být ještě důležitější pro způsob, jakým se některá zvířata orientují ve světě.

Kbelíkový experiment

Sloni zvedají choboty nahoru jako ponorka periskop, aby očichali okolí. Mohou tak sbírat informace, které jim pomáhají při rozhodování, uvedl autor studie Joshua Plotnik, profesor psychologie na newyorské univerzitě. Aby zjistil, zda jsou sloni schopní rozlišit různé množství potravy jen na základě čichu, vymyslel Plotnik a jeho kolegové sérii experimentů, které provedli ve sloním táboře Anantara Golden Triangle v Thajsku.

Šest slonů asijských dostalo po dvou plastových kbelících, kde v jednom bylo v různém poměru víc slunečnicových semínek než ve druhém. Kbelíky byly zaklopené víkem, aby do nich sloni neviděli, ale byl v nich otvor, kterým mohl ven unikat pach. Sloni si mohli vybrat jeden z kbelíků, který si otevřeli a snědli obsah.

Výsledek testu byl pro vědce překvapením. "Když jsme dali do kbelíků dvě různá množství, sloni si převážně vybrali ten, kde bylo víc," řekl Plotnik. Čím větší byl rozdíl v množství - například 30 semínek v jednom a 180 ve druhém - tím byla sloní volba jednoznačnější. U těsnějších rozdílů - například 150 versus 180 slunečnicových semen - sloni uspěli jen v polovině případů. Další testy pak vyloučily, že by sloni reagovali na řeč těla výzkumníků, zbytkovou vůni v kbelících po předchozích pokusech či výšku semen v těchto nádobách.

Jak sloni dokážou poznat, kolik jídla je v kbelíku, jen s pomocí čichu, je stále záhadou, dodal Plotnik. Jednou z možných hypotéz je, že získávají informace z čichových vjemů jiným způsobem než lidé. Člověk nedokáže jen očicháním zakrytého košíku poznat, jestli je v něm celý bochník chleba nebo jen krajíc, ale dokáže poznat, jestli je v něm alespoň nějaký chléb.

Znalosti pomohou slony chránit

Pokud pochopíme, jak sloni používají čich k hledání jídla, mohlo by to mít zásadní vliv na ochranu těchto ohrožených zvířat, dodal Plotnik. V Thajsku často dochází ke konfliktům s lidmi, když sloni opustí chráněné oblasti a zamíří do polí.

V současnosti většina strategií, jak zamezit konfliktům mezi slony a lidmi, staví na zastrašování tlustokožců místo snahy pochopit jejich chování. "Postavíte elektrický ohradník, abyste udrželi slony stranou, střílíte jim petardy nad hlavu ve snaze zabránit jim, aby vstupovali do lidského prostředí," řekl Plotnik.

Lepší znalosti o tom, jak sloni hledají potravu a rozhodují, kam se za ní vydat, by mohly vést ke vzniku efektivnějších způsobů, jak je udržet v chráněných oblastech.