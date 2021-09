Archeologický průzkum, který probíhal v posledních měsících pod malým horním nádvořím hradu Grabštejn v Libereckém kraji, potvrdil, že na místě bývalo raně středověké hradiště. Určit přesnou dobu vzniku tohoto osídlení je však podle archeoložky Národního památkového ústavu Renaty Tišerové nemožné.

Archeologové při průzkumu malého horního nádvoří hradu Grabštejn | Foto: ČTK

„Našli jsme fragmenty keramiky pravděpodobně až z jeho závěrečné fáze, to znamená z průběhu 12. století,“ uvedla Renata Tišerová. Do průzkumu se archeologové pustili proto, že se chystá rekonstrukce nádvoří a jeho hydroregulace. „Ze zákona je naše povinnost archeologicky zareagovat před zahájením stavby. Není možné, aby to jen někdo vyházel lopatou,“ dodala Tišerová.