„NASA otevírá Mezinárodní vesmírnou stanici komerčním aktivitám a nabízí možnosti, které jsme nikdy dříve neudělali,“ uvedl hlavní finanční ředitel NASA Jeff DeWitt. Každá cesta k ISS bude stát okolo 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) a za každou noc strávenou na vesmírné stanici si bude NASA účtovat 35 tisíc dolarů (800 tisíc korun).

Právě peníze získané od vesmírných turistů a soukromých společností by měly NASA pomoci s financováním vesmírné stanice.

Tento krok přichází v době, kdy se NASA plně zaměřuje na své klíčové cíle, tedy vyslat na měsíc dalšího muže a poprvé v historii i ženu. To chce splnit do roku 2024, přičemž zásadní roli by zde měly hrát i soukromé americké společnosti.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x — NASA (@NASA) 7. června 2019

„Cílem tohoto úsilí je rozšířit rozsah komerční činnosti na kosmické stanici nad rámec mandátu Národní laboratoře ISS, který je omezen na výzkum a vývoj. Nová směrnice umožní jak NASA, tak soukromým kosmonautům provádět nové aktivity na palubě orbitální laboratoře," píše rovněž NASA na svých stránkách.

Až 30 dní

Soukromí astronauté budou moci být na Mezinárodní vesmírné stanici až 30 dní. K cestě by měli použít americkou kosmickou loď, žádná však zatím v provozu není. Společnosti SpaceX a Boeing testy svých lodí stále odkládají. Testování lodí od firem SpaceX a Boeing provázejí odklady

Komerční subjekt, který bude mise zajišťovat, rovněž určí, kdo je schopen se mise zúčastnit, a kdo nikoliv. Důležité tak bude, aby vesmírní turisté splňovali zdravotní standardy NASA a výcvikové a certifikační postupy pro členy posádky Mezinárodní kosmické stanice.

ISS je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice, ve vesmíru je již více než 20 let. Po podepsání smlouvy o zřízení ISS ve Washingtonu v lednu 1998 představiteli 14 zemí a agentur pro kosmické lety se stanice zrodila v listopadu 1998 vynesením ruského modulu Zarja (Úsvit) na oběžnou dráhu. Dosud bylo vyneseno k ISS na 40 modulů.

Životnost vesmírné laboratoře byla původně do roku 2016, postupně byla prodloužena nejprve do roku 2020 a naposledy do roku 2024. Od 2. listopadu 2000 na stanici trvale pobývá stálá posádka, která je dvou až šestičlenná a pravidelně se střídá po půl roce. Stanice je umístěna na oběžné dráze ve výšce kolem 400 kilometrů, Zemi oběhne za necelých 93 minut rychlostí asi 7670 m/s (zhruba 27 600 km/h).