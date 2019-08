Na svém kontě má několik vynálezů pekařských strojů a tři patenty. Pekařství však není to jediné, čemu Žák zasvětil celý svůj život složil si také střelmistrovské a jeřábnické zkoušky a po nějaký čas pracoval v kamenolomu. Jedním z vynálezů, který si nechal Žák patentovat, je pekařská automatická minilinka Pamls. Prototyp má vynálezce u sebe doma. Jak sám říká, nejvíce ho mrzí, že ho dnes žádné pekařství nevyužívá.

„Neměl jsem žádnou dílnu ani peníze, ale myšlenka vyrobit něco užitečného pro lidi mě pořád hnala dál. Začal jsem lítat po sběrnách a shánět staré kusy a dopadlo to tak, že jsem koncem minulého století stroj skutečně vytvořil,“ říká Žák.

Na výrobě pekařské minilinky pracoval několik let, hotovou ji měl v roce 2005. „Nepotřebuji peníze z prodeje tohoto stroje. Jediné, co chci, je, abych viděl, že tato automatická minilinka někomu pomůže a lidé z toho budou mít nějaký užitek,“ popisuje vynálezce, kterého také trápí současná situace s krachem malých prodejen.

Dopravu pečiva by zajistila pekárna

„Lidé na venkově mají zrušené malé obchody a nedostávají pečivo. Nadbytek marketů vysál zákazníky z přilehlých obcí a tím omezil malé pekárny a obchody. Občanům venkova by se mělo zajistit možnost převzetí pečiva v kteroukoliv dobu třeba i v noci. Například vybudováním prodejního automatu na rohlíky. Ubyla by jedna pracovní síla,“ uvádí Žák, podle kterého by dopravu pečiva zajišťovala pekárna tak, jak tomu bylo dříve před uzavřením prodejny.

„Dopravce pekárny by dovezl rohlíky do obce a předal je prodejnímu automatu. Zákazníci by měli možnost vhodit svůj požadavek na příští dny a počty rohlíků do schránky automatu,“ dodává Žák.