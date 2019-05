Mnoho pompejských ulic bylo vydlážděno kameny. Během průzkumu v roce 2014 pak archeologové zjistili, že kameny byly v některých silnicích kvůli častému namáhání různými povozy výrazně narušeny. Následně erodovaly a na cestách se tvořily koleje a hluboké díry.

Položení nového povrchu či opravy ulic byl však drahý a časově náročný proces. Jednou z možností opravy byla kompletní náhrada jednotlivých kamenů. To však bylo velmi obtížné a drahé. Zároveň by tyto práce mohly blokovat důležité tepny města po celé měsíce.

Pro obyvatele města by to pak byl výrazný problém. "Výzkumy ukázaly, že frekventovaná doprava soustředěná v úzkých uličkách by mohla za pár desetiletí kamenný povrch ulic zcela zničit," napsali vědci. Pompejané tak vymysleli další možnost, jak ulice opravit. Šlo vskutku o důmyslnou a nekonvenční metodu. Železo, případně strusky s vysokým obsahem železa roztavili a hmotu pak vylévali mezi dlažební kostky, případně pod ně i na ně. "Tuto metodu aplikovali zejména na nejdůležitější městské tepny," uvádí Eric Poehler, profesor na univerzitě v Massachusetts.

Observations from a survey of the highways in ancient Pompeii indicate that Pompeiians tried to restore their roads — by pouring molten iron into ruts and potholes #ResearchHighlight https://t.co/WBsYtCZSbv