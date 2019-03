Války budoucnosti. Americké námořnictvo vybaví torpédoborec laserovým dělem

/VIDEO/ Americké námořnictvo zveřejnilo plán, podle něhož do dvou let nainstaluje prototyp nového laserového děla na raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke. Laserové dělo HELIOS o výkonu 60 kilowattů přitom bude zcela integrováno do systému protivzdušné obrany Aegis. Neznamená to, že by klasické palné zbraně a rakety měly hned skončit v muzeu, ale budoucnost již klepe na dveře.

Umělecká představa fungování laserového děla HELIOS na palubě amerického torpédoborce. | Foto: Lockheed martin Systems

Kontrakt na vývoj a postavení dvou testovacích laserových děl HELIOS v hodnotě 150 milionů dolarů (3,4 miliardy korun) uzavřelo americké námořnictvo letos v lednu se společností Lockheed Martin. Jedno bude nainstalované na torpédoborci a druhé bude sloužit k testovacím účelům na pozemní střelnici ve White Range v Novém Mexiku. Jak přilákat mimozemšťany? Američtí vědci chtějí použít laser Přečíst článek › Plánovaný šedesátikilowattový HELIOS přitom bude dvakrát účinnější než laserový zbraňový systém LaWS, který americké námořnictvo testovalo před pěti lety na obojživelné transportní lodi USS Ponce. Dělo HELIOS je navrženo proti malým rychlým člunům, které útočí v rojích, a používají je například elitní jednotky íránských Revolučních gard, nebo proti bezpilotním dronům. Kromě přímé likvidace přitom může HELIOS průzkumné drony i jen pouze oslepit, když oslní jejich elektro-optické senzory, čímž je odstaví. „HELIOS program je první svého druhu. Poprvé kombinuje laserovou zbraň, systémy pro řízení, vyhledávání a sledování cílů dlouhého dosahu a schopnosti oslepení dronů,“ uvedla Michele Evansová, viceprezidentka a generální manažerka integrovaných válečných systémů a senzorů v Lockheed Martin. Neomezený počet výstřelů Mnoho zbraňových systémů, jako jsou Phalanx nebo RAM, které jsou dnes používány na amerických válečných lodí, mají podobné schopnosti při likvidaci malých lodí a dronů jako HELIOS. Navíc se však dokážou vypořádat i s většími a rychlejšími letadly a raketami, na které laserovému dělu zatím chybí výkon. Svět se obává hrozby z Terminátora. OSN projedná zákaz vraždících robotů Přečíst článek › Kde však HELIOS září, a to doslova, je jeho schopnost palby. Díky palubním elektrickým generátorům může teoreticky střílet nekonečně dlouho. Phalanx je na druhou stranu limitovaný 20 až 30 sekundovou nepřetržitou střelbou a raketový systém RAM je vybavený pouze 21 střelami. Laserové dělo tak sice proti současným zbraňovým systémům není zas až tak obrovský krok kupředu. Ani palné zbraně však neměly ve svých prvopočátcích hned navrch. S tím, jak se laserové zbraně stávají silnějšími, mohou se rychle dostat do bodu, kdy se stanou mnohem účinější než konvenční zbraně a rakety. Trumpovy hvězdné války. USA vytvoří vesmírné vojenské jednotky Přečíst článek ›

Autor: Pavel Škopek