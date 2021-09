Jak upozorňují vědci, v příštích letech si lidstvo musí zvyknout na vlny extrémních veder. Ty letos potrápily jih Evropy. Výzkumy ukazují, že v takovém počasí trpí nejen zdraví, ale i pracovní výkon či vzájemné vztahy.

Ve vedrech soustředění a produktivita práce klesají. Lidé raději volí pobyt u vody. | Foto: DENÍK/ Jan Handrejch

Soustředění a produktivita práce dostávají na frak. Zato roste míra agrese a nechuť cokoliv dělat. Vědecké výzkumy z posledních let, zaměřené na to, co s lidmi dělají extrémní vedra, nastiňují nehezké scénáře. Podle odborníků totiž teploty šplhající k 35 stupňům Celsia a výše neovlivňují pouze fyzický stav člověka. Výrazně působí i na jeho psychickou pohodu.