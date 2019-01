Problémová a urážlivá videa jsou na populární on-line platformě YouTube zřejmě minulostí. Americká společnost Google, která internetový portál vlastní, zakázala zveřejňování „nebezpečných a emocionálně škodlivých pranků“, tedy videí, ve kterých si autor dělá legraci z ostatních lidí či diváků. Krok je podle britské BBC reakcí na sérii takzvaných výzev, které v některých případech skončily zraněním či smrtí.

„YouTube je domovem pro řadu populárních virálních výzev a pranků,“ stojí ve zprávě, kterou společnost doplnila do sekce s často kladenými dotazy. „Vždycky jsme prosazovali taková pravidla, abychom zajistili, že to, co je vtipné, nepřekročí hranici, za kterou leží škodlivý a nebezpečný obsah“.

Komunitní zásady podle společnosti zakazují uživatelům zveřejnit jakýkoli obsah, který „podporuje nebezpečné aktivity, které by mohly vyústit ve vážné škody“ a nově budou pouze doplněny o jednoznačnou definici. Zakázána tak budou například videa, na kterých je v obětech pranku vyvolán pocit vážného nebezpečí.

Jako příklad mohou posloužit klipy, v nichž autoři vystupují v rolích klaunů-zabijáků a děsí kolemjdoucí, nebo oblíbené pranky, ve kterých člověk s plnovousem v typickém arabském oděvu pohazuje mezi nic netušící civilisty maketu bomby.

Dětská psychika

„Nemůžeme zároveň dovolit ani pranky, které by mohly vystavit děti emocionálně vypjatým situacím. Něco takového může malé dítě traumatizovat na celý zbytek života,“ uvedli představitelé YouTube v prohlášení.

Při definování obsahu, který by mohl nezletilým divákům přivodit traumatizující zážitek, spolupracovala společnost s odborníky v oblasti dětské psychiky. Konkrétní seznam sice firma nezveřejnila, jako příklad však uvedla taková videa, která mohou v dítěti vyvolat dojem, že jeho rodiče zemřeli.

Zranění i smrt

Nová pravidla jsou podle britské BBC reakcí na několik případů z minulosti, které měly vážné zdravotní následky, nebo dokonce skončily smrtí. Že jsou diváci všech věkových kategorií schopni pod vlivem internetové výzvy páchat šílené kousky, dokazuje například takzvaná Tide Pod Challenge, kvůli níž lidé především na území USA konzumovali jedovaté tablety s obsahem mycích prostředků.

Lidé však hledají inspiraci i ve filmech či seriálech. Po vzoru snímku Bird Box z produkce americké společnosti Netflix tak například natáčí videa, na nichž řídí automobil se zavázanýma očima. Populární jsou také klipy, na kterých řidič za jízdy vystoupí a kráčí vedle pomalu jedoucího vozidla. Taková zábava však v minulosti vedla k řadě nehod.

Jak může být honba za co největším počtem diváků nebezpečná, dokazuje příklad dvacetileté dívky z americké Minnesoty, která byla loni v květnu odsouzena k šesti měsícům za neúmyslné zabití svého přítele. K nehodě došlo při natáčení videa, na kterém chtěl pár dokázat, že tlustá encyklopedie dokáže zastavit letící kulku.

Porušování pravidel

Americká společnost BuzzFeed však dokázala, že YouTube nedokáže svá pravidla ohledně závadného obsahu efektivně prosazovat. Detailní zpráva ukazuje, že řada videí zobrazujících kruté zacházení se zvířaty zůstává dodnes veřejně přístupných navzdory zákazu, který společnost vydala již v dubnu loňského roku.

Nejedná se přitom o nenápadná videa, která zůstala opomenuta. Některá z nich mají podle britské BBC miliony shlédnutí. Společnost YouTube vydala v reakci na zveřejněnou zprávu prohlášení, podle kterého „pracuje na agresivním vymáhání dodržování podmínek“.