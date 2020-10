Nosná raketa Sojuz 2.1a s lodí Sojuz MS-17 odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu dnes podle plánu v 7:45 SELČ a už v 10:48 SELČ hlásily vesmírné agentury úspěšné zakotvení. "Pilotovaná vesmírná loď Sojuz MS17 úspěšně zakotvila na ruském segmentu Mezinárodní vesmírné stanice, poprvé v historii to zvládla po pouhých dvou obězích kolem Země," hlásila na twitteru ruská kosmická agentura Roskosmos.

"Vítejte zpátky na vesmírné stanici! Potvrzením uchycení jejich vesmírného modulu ve 4:48 ET astronautka NASA Kate Rubinsová a kosmonauti Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Svěrčkov zakotvili na vesmírné stranici," potvrdila úspěšný let americká NASA.

Trojice před odletem kvůli covidové pandemii setrvala přibližně měsíc v karanténě a byla několikrát testována na koronavirus, řekla před odletem podle agentury DPA mikrobioložka Rubinsová, která se na ISS vydává už podruhé. "Mezinárodní vesmírná stanice je pravděpodobně nejbezpečnějším místem," poznamenal Ryžikov s poukazem na pandemii.

Nová trojice má na ISS zůstat půl roku, zatímco dosavadní posádku, kterou tvoří ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký astronaut Christopher Cassidy, čeká ještě tento měsíc cesta zpět na Zemi. Nová posádka bude během pobytu na ISS ve výšce kolem 400 kilometrů nad povrchem Země provádět vědecké experimenty v biologii, biotechnologii či fyzice.

Dosavadní letový rekord držela loď Sojuz MS-06, která v září 2017 vzdálenost Bajkonur-ISS urazila za pět hodin a 38 minut. Lodě Sojuz začaly od roku 2013 létat s posádkami v rychlejším šestihodinovém režimu místo dřívějšího způsobu, při kterém cesta trvala dva dny. Od roku 2018 byl superrychlý tříhodinový režim úspěšně otestován na pěti nákladních lodích Progress.

NASA od posledního letu raketoplánu v roce 2011 spoléhala při přepravě astronautů na ISS na Rusko a v partnerství s Roskosmosem chce pokračovat, i když do letů do vesmíru zapojila americké společnosti SpaceX a Boeing. Loď Crew Dragon firmy SpaceX v květnu poprvé uskutečnila let k ISS s posádkou.