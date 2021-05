Drobné barevné žabky žijící na jihu Ameriky provází děsivá pověst. Takzvané pralesničky neboli šípové žáby totiž patří mezi nejjdovatější živočichy na Zemi. Konkrétně třeba pralesnička strašná je nejjedovatější ze všech. Stačí pouze jeden dotek a i velký predátor nebo člověk může snadno umřít. Jed je tak účinný, že místní domorodci jej používají do šípů.

Ne všechny barevné žáby jsou ale až tak nebezpečné. Třeba oranžové žáby z čeledi ropušenkovití jsou rovněž jedovaté, jejich nej ale spočívá spíše v tom, že patří mezi nejmenší na světě. A právě do této čeledi se řadí nově objevený druh obojživelníka, který vědci popsali při uplynulém výzkumu v Brazílii.

Nový druh vědci nazvali Brachycephalus rotenbergae. Obohatil rodinu minimálně šestatřiceti již známých druhů ropušenek z Brazílie. Žábu odborný tým popsal v odborném časopisu PLOS One. „Když jsme v roce 2016 našli tuto ropušenku poprvé v brazilském pohoří Mantiqueira, nejdříve jsme si mysleli, že patří k již známým druhům," popsal první střet s novým druhem pro CNN autor výzkumu Ivan Nunes ze Státní univerzity v Sao Paulu.

Hrozba v podobě ničení lesů

Jenže když vědci podobných žab našli více, a zjistili, že se v mnoha věcech odlišují od již známých druhů, bylo jasné, že stojí na prahu popsání nového. Oranžová stvoření jsou velmi malá, dokonce menší než ostatní žáby z dané čeledi. Měří jen něco přes centimetr, tedy zhruba tolik, jako nehet na palci ruky dospělého člověka.

Na části lebky mají rovněž neobvyklé černé tečky a podle všeho neslyší volání svého druhu. Nemají totiž na to dostatečně vyvinutý sluch. „Jsou také jedovaté, ale pro člověka představují jen malou hrozbu. Navíc jsou fluorescentní," poznamenal pro CNN Nunes. Běžným okem tuto specialitu žabek lidé nezachytí. Pokud je však vědci dají pod UV světlo, rozzáří se.

To, proč tyto žáby světélkují, vědci zatím nevědí. A neví ani to, kolik jich v přírodě žije. Podle CNN ovšem autorský tým studie předpokládá, že v dané oblasti půjde o stovky jedinců. „Doufám, že budeme moct pokračovat ve výzkumu, proč jsou žáby fluorescentní a dále je pozorovat," věří Nunes.



Odhalení nového druhu žáby je významným objevem. Brazilská oblast Atlantického lesa, kde se nový druh vyskytuje, je totiž ohrožená odlesňováním. A popisování nových druhů pomáhá ve snahách o zachování biodiverzity. Podle vyjádření Nunese pro server New Scientist zatím žáby druhu Brachycephalus rotenbergae žijí v relativně chráněné oblasti. I tak je ale další ničení tamních lesů i pro ně hrozbou.