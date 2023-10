Tajná základna vypadá jako golfové míčky, umí sledovat e-maily kohokoliv

Za studené války sloužila hlavně ke sledování sovětské komunikace, nyní prý dokáže zajistit a vyhodnotit obsah e-mailů a telefonátů z celého světa. Řeč je o britsko-americké sledovací základně RAF Menwith Hill ve Velké Británii, jejíž skutečný rozsah práce je zahalen tajemstvím. Vypadá jako obří golfové míčky poházené po trávě.