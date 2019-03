„O tetování dávných obyvatel amerického jihozápadu se příliš nemluví, protože nikdy nebyl dostatek důkazů, které by ho potvrzovaly,“ uvedl Gillreath‑Brown. „Tento tetovací nástroj nám poskytuje dosud neznámé informace o dávných jihozápadních kulturách.“

Archeologové jsou přesvědčení, že tetování bylo v dávných dobách módní, zejména mezi některými náboženskými skupinami a bohatými lidmi, kteří ho používali na znamení svého sociálního statusu. Jakým způsobem se však tehdejší lidé tetovali je obtížné odhadnout, protože inkoustové kresby zůstávají na dochovaných mumiích jen vzácně.

Very excited to share my research on ancient tattooing of the southwestern United States. This was a really interesting and exciting research project to work on, including doing some experimental tattooing (don't worry it was on pigskin)! #Archaeology #Tattoo #Ancient #Prehistory https://t.co/o5CARUTbVE