Kláním v ulicích saudskoarabské metropole vstoupí šampionát vozů formule E do své páté sezony. Jedná se tedy o relativně novou závodní sérii, jejímž smyslem není ani tak konkurovat věhlasné formuli 1 jako spíše ukázat, že i motorsport může být šetrný k životnímu prostředí, aniž by tím bylo oko diváka ochuzeno o prvotřídní souboje špičkových jezdců kolo na kolo a jiné nervy drásající momenty.

I přes stoupající popularitu ale čelí aktuálně šampionát elektrických formulí nemalým finančním problémům. Ty sice prozatím mohou být klasifikovány jako nezbytné počáteční náklady, jež vyžaduje každá investice, pakliže však zůstane seriál závodů, totiž e-závodů, jak se oficiálně ve formuli E jednotlivých kláním říká, v červených číslech i během příštích let, může celý šampionát skončit stejně rychle, jako před časem začal. S výjimkou jednoho ročníku totiž zatím pokaždé vykázal relativně vysokou ztrátu.

Ta jen za sezonu 2016/2017 činila podle informací internetových stránek magazínu Forbes 20,8 milionů eur, tedy v přepočtu přes půl miliardy korun.

Příjmy šampionátu jsou generovány třemi hlavními položkami, a sice poplatky od pořadatelů jednotlivých e-závodů společně s poplatky týmů za jim poskytnuté služby v rámci série, poplatky od televizních stanic za prodej vysílacích práv a penězi od sponzorů. První položka byla loni vyčíslena částkou 28,7 milionů eur (740,46 milionů korun), televizní společnosti zaplatily celkem 18,8 milionů eur (485 milionů korun), zbytek dodali samotní sponzoři. Náklady na celou jednu sezonu nicméně činily astronomických 115,1 milionů eur, tedy bez třiceti milionů celé tři miliardy korun.

V roce 2016 se pak celková ztráta této elektrické závodní série vyšplhala na neuvěřitelných 35,5 milionů eur (915,9 milionů korun). Nelichotivý rekord nicméně nadále drží úvodní sezona formule E, na jejímž konci byli její majitelé v mínusu 58,5 milionů eur, tedy přes půldruhou miliardu korun. Suma sumárum, za dobu své dosavadní čtyřleté existence zaznamenal seriál elektrických formulí celkovou ztrátu téměř 115 milionů eur (bezmála tři miliardy korun).

„Opravdu jsme byli blízko tomu, abychom šli ke dnu,“ popisuje první měsíce fungování nové závodní série v rozhovoru s Nikem Rosbergem její šéf Alejandro Agag, cituje ho Forbes.

„Začali jsme - dostali jsme kapitál, ten nám pak docházel, ale postavili jsme první vůz, na jehož základě jsme dostali další kapitál, který stačil na uspořádání tří závodů. Ale pak nám došly peníze.“

„Tak na hraně jsme být neměli – ale stane se! Nikdo to nevěděl – jen dva nebo tři zaměstnanci to věděli. V jednu chvíli jsem našim dodavatelům dlužil 25 milionů dolarů (570 milionů korun) a v bance jsem měl jen 100 tisíc (2,28 milionů korun), taková byla situace,“ dodává Agag.

Navzdory těmto finančním potížím však celková tržní hodnota šampionátu formule E neustále roste. Podle aktuálních čísel dosahuje hodnoty 870 milionů dolarů (téměř 20 miliard korun). Alespoň tak ji na základě svých informací vyčíslil již zmíněný Rosberg, šampión formule 1 z roku 2016 a zároveň jeden z minoritních majitelů této elektrické závodní série.

