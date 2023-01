Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Žďáru nad Sázavou nabízí široké zaměření od strojírenství přes elektrotechniku, informační technologie až po ekonomiku a podnikání. Učitelé si tu jen nechtějí odučit hodiny, ale rádi by, aby jejich studenti skutečně uspěli v moderních průmyslových firmách. Snaží se proto propojovat studium s exkurzemi, workshopy nebo praxí v podnicích a seznamovat je se všemi novinkami.

„Strojařina se často označovala jako ‚černé řemeslo‘. Ale díky automatizaci a robotizaci se posunula ke strojům řízeným počítačem, k robotickým pracovištím a do virtuálního světa 3D modelování a vizualizací. Tímto směrem se snažíme v naší škole s žáky pracovat a připravit je tak na profesní život,“ vysvětluje učitel praktických předmětů Aleš Gregor.

Škola také motivuje své svěřence k vlastním projektům. Dlouhodobá maturitní práce proto může nahradit písemnou část praktické maturitní zkoušky a zdejší studenti na tuto možnost velmi rádi slyší. V jedné takové práci pod vedením Aleše Gregora a Martina Ťupy se spojili dva strojaři Jiří Mošner a Matěj Pelikán s kamarády „elektrikáři“ Janem Karáskem a Petrem Staňkem. Rozhodli se vymyslet, navrhnout a zkonstruovat přídavný elektrický pohon invalidního vozíku pro svého bývalého spolužáka ze školy. Štěpán Pejchl měl totiž během studia úraz a ochrnul. Spolužáci ho vídávali na chodbách školy i v jejím okolí a viděli, jak složité je pro něj někam se dostat.

Zdroj: Youtube

Jak přiznal jeden z konstruktérů Jiří Mošner, na začátku byla snaha vyhnout se odborné části maturity. S kolegy si myslel, že maturitní projekt bude jednodušší a méně stresující než písemka. Brzy ale zjistili, že místo aby si pár týdnů opakovali učivo, strávili bezmála rok pernou prací do pozdních večerních hodin, o víkendech či o prázdninách.

„Z pohledu studentů se může jednat o ‚snazší‘ maturitu. Nejsou vystaveni stresu jako při písemné praktické zkoušce a z jejího časového limitu. Není to však ten lehčí způsob,“ uvedl Aleš Gregor a s úsměvem dodal: „Dokonce bych tuto volbu přirovnal k úryvku z filmu Sněženky a machři: ‚Je to sice dál, ale o to horší cesta!‘.“ Jeho svěřenci však mají tuto práci rádi, protože velmi zdárně simuluje běžnou praxi ve firmě. „Obdržíte úkol, musíte jej vyřešit, vypracovat zprávu a následně obhájit práci před odbornou komisí,“ objasnil.

Když Štěpána seznámili se svým nápadem, museli nejdřív jeho vozík detailně převést do 3D modelu a na počítači navrhnout celý pohon i konstrukci na spojení pohonu s vozíkem. Dohromady šlo o 160 dílů, které pak následně vyrobili. Konstrukci vymysleli tak, aby vydržela i jízdu terénem po výmolech. Elektrický pohon by měl vydržet až čtyřicet kilometrů. Dlouze přemýšleli také nad brzdami. Jelikož má Štěpán omezenou i hybnost rukou, vymysleli je tak, aby se nemusely mačkat, ale reagovaly na to, že se o ně jezdec zapírá. Oddechli si až v momentě, kdy vše zdárně propojili a oživili.

Kromě úspěšné maturity a ocenění ve Středoškolské odborné činnosti získali koncem roku 2022 i prestižní ocenění České hlavičky. Žďárská mládež se stala historicky prvním držitelem nově zavedené kategorie Intentio - Cena Univerzity Karlovy za projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života.

Když Jiří Mošner cenu na slavnostním vyhlašování přebíral, pochvaloval si: „Štěpánovi to teď parádně lítá, rychlosti se nebojí.“ Jak vysvětlil, motor je velmi silný a zvládl by i přes padesát kilometrů v hodině. Předpisy mu ale umožňují jezdit jen poloviční rychlostí.

Žďárští laureáti už zdárně odmaturovali a nyní studují na vysokých školách. Školní dílna Aleše Gregora ale jede dál a vznikají tu další zajímavé počiny. Například stavba 3D tiskárny, gyroskopického vozítka, návrh a výroba formy na vstřikování plastů, nebo elektrický zahradní vozík. Největší chloubou žďárské školní výrobny je ale momentálně vznikající závodní formule na elektrický pohon. „Jde o jeden z velmi nákladných projektů, který by bez spolupráce s firmami vůbec nemohl vzniknout,“ uzavřel pedagog Aleš Gregor.

Vozík s elektrickým pohonem vyvinutý v rámci maturity žďárskými studenty.Zdroj: se svolením Michal Novotný, Univerzita Karlova v Praze

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková věří, že první ročník speciální ceny na Českých hlavičkách ukázal směr dalším talentovaným lidem, kterým není lhostejné jejich okolí ani jejich budoucnost. Cestu jim ukázalo šest studentů ze žďárské průmyslovky.