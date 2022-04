Dopravní prostředek na videu odstartuje vertikálně k nebesům a po dosažení potřebné výšky se oddělí od nosných raket. Poté se rychlostí sedmi tisíc kilometrů za hodinu snese na okraj vesmíru a pomocí trojnožkového podvozku vertikálně přistane na místě určení.

Společnost Space Trasportation má jasný cíl. V roce 2025 chce uskutečnit první zkušební let a následně do roku 2030 odstartovat globální let hypersonického vozidla, píše web CNN.

Tento projekt, pokud se uskuteční, bude ztělesněním čínských ambicí vyplnit potenciálně lukrativní mezery v oblasti vesmírné turistiky i hypersonických letů na Zemi.

Zdroj: Youtube

Kosmické letadlo podporují také významní hráči čínského investičního prostředí. V srpnu loňského roku získal podnik počáteční financování ve výši více než 300 milionů jüanů (zhruba jedna miliarda korun), které společně poskytly průmyslový investiční fond se sídlem v Šanghaji vedený společností Matrix Partners China a státní společnost Shanghai Guosheng Group.

V současném kontextu nebeského soupeření jsou nyní hlavními protivníky Číny USA a Rusko, přičemž území, o které se soupeří, je stratosféra a nižší oběžná dráha Země.

A v sázce je mnoho. Podle nedávné analýzy společnosti Emergen Research se očekává, že „tržby na globálním trhu suborbitální dopravy a vesmírné turistiky porostou složenou roční mírou růstu 16,8 % a velikost trhu se zvýší ze 423,7 milionu dolarů v roce 2020 a na 1,44 miliardy dolarů v roce 2028“.

Dnes jsou zatím suborbitální lety, tedy lety na samé hranici vesmíru, jako prostředek pro přesun z bodu A do bodu B zatím v nedohlednu.

„Hypersonická letadla jsou sice na obzoru, ale stále jsme ve velmi rané fázi. Vlády investují do výzkumu a pilotních projektů, aby prozkoumaly, co je možné, a rozvíjejí dovednosti, které jednou umožní stavbu sériových hypersonických letadel,“ říká Axel Schmidt ze společnosti Accenture.

