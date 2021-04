Zelené značící stromy ubývá a nahrazují ji obří hnědé plochy. Po čtyřleté pauze přišel před několika dny server Google Earth s novinkou. Po zadání dané adresy se lidé prokliknou na mapu zachycující proměny Země v posledních čtyřiceti letech. Prohlédnou si tam deprimující výjevy. Třeba do pár sekund zmáčknuté dlouholeté mizení amazonského pralesa, jednoho z nejvýznamnějších ekosystémů na planetě. K vidění je také masivní tání ledovců či rychlý růst městské zástavby.

Shodou okolností také před několika dny vyšla v odborném časopisu Frontiers in Forests and Global Change nová studie. Vědci v ní upozorňují, že už jen pouhých tří procent planety se ještě nedotkla lidská činnost. A na Zemi tak zůstává pouze pár míst se zachovalým a neporušeným ekosystémem.

Den Země

Obojí spatřilo světlo světa v dubnu, tedy v měsíci, kdy celý svět slaví Den Země. Ten lidstvo upozorňuje na skutečnost, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a planetu máme zatím pouze jednu.

Zdroj: Youtube

Jak uvádí web Science News, zářným příkladem území zatím výrazně nedotčeného lidskými zásahy je oblast Serengeti v africké Tanzánii, jejíž velká část je národním parkem. V druhově rozmanité vegetaci zde žije velké množství živočisných druhů, od velkých šelem až po drobný hmyz. Serengeti je ale spíše výjimkou z pravidla. „Pouze jedenáct procent z identifikovaných nedotčených oblastí je zahrnuto v již existujících chráněných územích,“ upozornil v nové studií studii vědecký tým vedený Andrewem Plumptrem.

Prohlédněte si vzácná zvířata žijící v nedotčené honduraské džungli:

V praxi to znamená, že drtivá většina ze tří procent míst na planetě se skutečně příkladně zachovanými ekosystémy nepožívá žádnou ochranu a je tak vydána na milost lidem.

Hledání ztracené rovnováhy

Zatím nedotčená místa lze najít třeba v Grónsku či v lesích severní Kanady. Kousky druhově bohatého pralesa stále zbývají u řek Amazonka a Kongo, ale také v Indonésii. Přesto jde jen o malá území. „Jde o ta nejúžasnější z úžasných, poslední místa na Zemi, kde zatím lidstvo neztratilo jediný živočišný druh, o kterém bychom věděli,“ poznamenal pro web Science News vědec Oscar Venter z Univerzity Severní Britské Columbie, který nebyl součástí autorského kolektivu nové studie.

Proč slavíme Den Země?



* Den Země, který připadá na 22. dubna, se slaví od roku 1970.



* Tradice vznikla v USA, o rok později se připojilo OSN a v roce 1990 se událost stala mezinárodním dnem.



* Jeho vyhlášení reagovalo na obří poškozování životního prostředí.



* Den Země má upozorňovat na závislost lidstva na přírodních zdrojích a nutnost chovat se k nim ohleduplně.

Podle vědeckého týmu však ještě není vše ztraceno. Navrhl totiž místa, jež by se mohla vrátit do seznamu těch s fungujícími ekosystémy. Do každého by stačilo vrátit zhruba pětici pečlivě zvolených druhů zvířat.

Jejich návratem by se v systému objevila ztracená rovnováha. „Zjistili jsme, že zhruba dvacet procent zemského povrchu by se opětovně mohlo zařadit k tem s neporušenou faunou. Jde o oblasti ve východním Rusku, severní Kanadě a Aljašce, v řečišti Amazonky, v okolí řeky Kongo a v částech Sahary,“ zmínil Plumptre.

Odborníci ovšem dodávají, že k dosažení úspěchu je potřeba dlouhodobé projekty návratu druhů do vybraných oblastí. A stejně tak minimalizace nevhodných lidských zásahů.

Výmluvné snímky

Podle Plumptreho a jeho vědeckého týmu o neporušenosti míst a fungujícím ekosystému mnohem více vypovídá diverzita živočišných a rostlinných druhů, než snímky ze satelitu. I ony všakdokáží být výmluvné.

Zdroj: Youtube

A takovými jsou i snímky zachycené v novince nabízené Google Earth, jež umožňuje shlédnutí proměny Země za poslední čtyři dekády. „Spojili jsme čtyřiadvacet milionů satelitních snímků pořízených za sedmatřicet let do interaktivního zážitku. Naše planeta zažila v posledním půl století rapidní proměnu životního prostředí,“ řekla v oficiálním prohlášení ředitelka Google Earth Rebecca Moore. Při přípravě novinky Timelapse se spojili vědci a vývojáři z několika institucí, na vývoji se podílela třeba NASA.

A lidé změnu uvidí doslova v pár sekundách. „Přiblížením obrazu světa v Google Earth chceme lidi od počátku zabavit, a zároveň motivovat k pozitivní změně. Při vytváření služby Timelapse jsme identifikovali pět základních témat. Proměna zalesnění, růst měst, zvyšující se teploty, zdroje energie a křehkost naší planety. Ke všem máme připravené tématické příběhy. Například zmenšování ledovce Columbia na Aljašce je zachyceno v příběhu Oteplující se planeta,“ přiblížila Moore. Lidé uvidí v časové smyčce například i rychlý růst Dubaje či odlesňování v Amazonii.