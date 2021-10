Horní limit možného věku, kterého člověk může dosáhnout, je předmětem debat již velmi dlouho. Nedávné studie však tvrdí, že je možné, aby se člověk dožil až 150 let. Rovněž práce otevírá otázku, zda vůbec něco jako horní věkový limit lidského života existuje.

Nová studie, kterou ve středu publikoval britský časopis Royal Society Open Science, vstupuje do debaty s analýzou dvou skupin lidí – kterým je více než 110 let a více než 105 let.

Padesát na padesát

Riziko smrti se se zvyšujícím věkem postupně zvyšuje. Výzkumníci nové studie však tvrdí, že se tento risk od určitého věku srovná a nadále zůstává konstantním – a to zhruba v hodnotách padesát na padesát.

„Jeden se může domnívat, že po dosažení věku 110 let může být dožití dalších narozenin náhodné jako hod mincí,“ uvedl pro agenturu AFP Anthony Davison, profesor statistiky na švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne (EPFL), který výzkum vedl. „Pokud padne panna, budete žít další rok, pokud ne, zemřete někdy během následujícího roku,“ vysvětlil.

To tedy znamená, že je od věku 110 let šance na dožití dalších vlastních narozenin padesát na padesát. Od té doby se však toto riziko nezvyšuje, je tedy i například ve věku 114 let stejné.

Podle zatím dostupných dat se zdá být pravděpodobné, že se lidé mohou dožít minimálně 130 let. Extrapolace zjištění „by mohla znamenat, že horní limit lidského věku neexistuje,“ uzavírá podle AFP studie.

Závěry jsou ve shodě s podobnými statistickými analýzami, které vyšly z datových souborů o dlouhověkých. „Naše studie však tyto závěry podporuje a upřesňuje, máme totiž k dispozici více dat,“ uvedl Davison.

První datový soubor, který tým studoval, je nově publikovaný materiál z mezinárodní databáze dlouhověkosti, která zahrnuje data o více než 1 100 starých lidech ze 13 zemí. Druhý soubor dat pochází z Itálie a studuje všechny osoby, které byly mezi lety 2009 a 2015 starší 105let.

Jeden z milionu

„Byli jsme schopni dokázat, že pokud nějaký věkový limit pod 130 let existuje, měli jsme být schopni ho detekovat s daty, která již máme,“ vysvětlil Davison. Neznamená to však, že by se lidé měli začít dožívat 130 let brzy. Studie předpokládá, že se tak má stát do roku 2100.

Primárně je studie postavena na lidech, kteří se dožili více než sto let. A to je samo o sobě velmi vzácné. Pokud se někdo dožije věku 110 let, šance, aby se dožil 130 let „je zhruba jedna ku milionu…není to nemožné, ale je to velmi nepravděpodobné,“ upřesnil Davison.

Mělo by se tak podle něj stát ještě v tomto století. Lidé se totiž dožívají stále vyššího věku. To by tedy znamenalo, že takoví lidé již dnes žijí mezi námi – jde o současné padesátníky.

Podle Davisona je však nepravděpodobné, aby se člověk někdy dožil o mnoho více než 130 let. Dává to za vinu nedostatečnému lékařskému a sociálnímu pokroku.

Kane Tanaka, recognized by @GWR as the world’s oldest living person, turned 118 on Saturday.



Tanaka from Fukuoka, Japan was born prematurely on 2 January 1903 pic.twitter.com/ljvn60ALQb — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 4, 2021

Nejstarší osobou, která kdy žila a o které se všeobecně ví, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let. Její opravdový věk byl předmětem kontroverze, v roce 2019 však mnozí experti její věk potvrdili a vyvrátili podezření z podvodu.

Další uchazeči o trůn nejstaršího člověka v dějinách mají však ještě mnoho co dohánět. Nejstarší potvrzenou žijící osobou planety je Japonka Kane Tanakaová, které je v porovnání s Calmentovou „jen“ 118 let.

Na světě by podle britských novin Daily Star mělo v současnosti žít téměř půl milionu lidí, kterým je více než sto let. Osob starších 110let by mělo být zhruba kolem šesti stovek.