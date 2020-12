Dánský chovatel norků Peter Hindbo stojí uprostřed prázdné haly své uzavřené farmy, která byla ještě před pár dny plná zvířat chovaných na kožešinu a někdy i maso. Nyní je v karanténě. Má na sobě džíny, prošívanou bundu, kožené černé boty, je prostovlasý.

Naproti němu stojí dánská premiérka Mette Frederiksenová. Ta je v modrém ochranném celotělovém obleku, obuta je do těžkých gumovek, na hlavě pod kapucí má ochrannou masku, pod ní ochranné brýle a respirátor. Hinbo své premiérce něco živě říká, co ona odpovídá, není jasné.

V každém případě před postarším chovatelem stojí skoro v pozoru. Tak zachytil objektiv agentury AP jejich diskusi v karanténou odříznuté farmě. Ze snímku se v zemi během chvilky stala virální senzace. Pěstování norků na kožešiny je v Dánsku značně rozšířené. Branže zaměstnává přes šest tisíc lidí, objem obchodů jen v Dánsku se ročně pohybuje kolem 800 milionů dolarů (cca 18 miliard korun).

V rozporu s dánskými zákony

Proto jsou norci nejdůležitějším tématem dánské politiky posledních dní. Všech 17 milionů jich bylo totiž vybito a zakopáno v mělkých hrobech. Podle všeho v rozporu s dánskými zákony. Kvůli nim odstoupil ministr zemědělství. Plyny unikající z rozkládajících se norků, nadzvedly jejich těla, která se objevila na povrchu pohřebiště.

Dánská média si týden libovala v titulcích jako „Norčí zombieland“ nebo „Dánský řbitov zviřátek“ v odkazu na známý horor Stephena Kinga. Zvířátka budou nyní muset být vykopána, aby již nadále neohrožovala podzemní vody, a následně spálena v kafileriích.

Situace je vážná. U norků byla diagnostikována mutace koronaviru, která je schopna se přenést se na člověka a je odolnější na protilátky, což může být fatálním problémem při vývoji vakcíny. V Dánsku se nakazilo 12 lidí a proto země přistoupila k tak radikálnímu řešení.

A podle všeho se k podobným krokům schyluje i v dalších koutech Evropy. Mutace viru byla prokázána u norků v Litvě a jak píše deník Gazeta Wyborcza i u těch v Polsku.

Minulou středu jedna z litevských chovatelských farem potvrdila výskyt zmutovaného viru u jejich zvířat. Z 60 tisíc zvířat, které jsou zde chovány, jich bylo preventivně zabito 40 – prý jenom ta, která přišla do styku s nakaženými jedinci. Nakonec se ukázalo, že nakažen byl norky i jeden ze zaměstnanců.

Litevské ministerstvo zdravotnictví všechny v okolí uklidňuje, že situaci má pod kontrolou. Další případy na sebe nenechaly čekat. Špatné zprávy přišly ze Švédsko a Francie. V Polsku na jedné za farem u Gdaňsku veterináři potvrdili osm nákaz. I zde bylo vybito jen několik dalších kusů a veterinární inspekce situaci sleduje.

Maďarsko v této souvislosti oznámilo, že s okamžitou platností chov norků v zemi zakazuje . To se setkalo s všeobecným souhlasem ochránců práv zvířat. Jenže v Maďarsku není jediná farma, která by chovala norky na kožešiny. Za to jich je zde hodně činčilových. A na tyto zvířata se zákaz nevztahuje.