Mikroplasty se dostávají i na tak odlehlá místa jako je Arktida nebo Skalisté hory, zjistili vědci, kteří zkoumali vzorky sněhu a dešťové vody z těchto o oblastí světa. Zatímco výzkum německých odborníků, který našel mikroplasty v Arktidě, byl od začátku zaměřen právě na zkoumání tohoto druhu znečištění, vědci v USA objevili mikroplasty ve srážkové vodě pouhou náhodou. Informovala o tom agentura DPA a deník The Times.

Částečky umělých hmot menší než pět milimetrů jsou nasávány do atmosféry a pak se dostanou i do těch nejvzdálenějších regionů. Vědecký tým z německého Institutu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum (AWI) tak dospěl k závěru, že vzduch je silně znečištěn mikroplasty. Do budoucna je potřebné zkoumat možný dopad tohoto znečištění na lidské zdraví, napsala agentura DPA.