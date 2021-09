Zpátky na zemi. Z vesmíru se vrátila civilní posádka lodi Crew Dragon

ČTK





V Atlantském oceánu u pobřeží amerického státu Florida přistála po letu na oběžné dráze kolem Země čtyřčlenná civilní posádka lodi Crew Dragon společnosti Space X podnikatele Elona Muska. Jejich kapsle SpaceX se spustila do oceánu těsně před západem slunce v 1:08 SELČ nedaleko místa, kde jejich let o tři dny dříve začal. Informují o tom světové tiskové agentury. Je to první zcela amatérská posádka, která obletěla Zemi bez profesionálního astronauta.

Civilní posádka lodi Crew Dragon po přistání 18. září 2021. Zleva Hayley Arceneauxová, Jared Isaacman, Sian Proctorová a Chris Sembroski | Foto: ČTK