"Pojmenovali jsme ji Nukumi, protože to je označení pro moudrou starou babičku z legend původních obyvatel Ameriky Mikmaků," napsali zástupci Ocearchu minulou sobotu na své facebookové stránky. O jejich objevu informuje CNN.

Ocearch je organizace sledující populace bílých žraloků ve světových mořích, která jednotlivé exempláře značku a odebírá jejich vzorky. Mikmakové představují etnikum, které patřilo mezi První národy obývající poloostrov Nové Skotsko a přilehlé atlantické pobřeží, jejich kultura je proto v této oblasti hluboce zakořeněna.

Nukumi je podle organizace největší z osmi velkých bílých žraloků, jejichž vzorky vědci odebrali během aktuální expedice, která bude trvat 27 dní.

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm