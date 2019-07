Žraloci šedí se běžně pohybují v hloubkách okolo dvou kilometrů, podobně jako jiní hlubokomořští tvorové však v noci putují vzhůru za potravou. Právě při těchto příležitostech se je podařilo sledovat již dříve, shromážděná data však nemusela být přesná. Vědci opakovaně varovali, že pohyb i chování žraloků mohla ovlivnit určitá „dezorientace“ způsobená změnou okolního prostředí.

I tato upozornění vnukla týmu mořských biologů působícímu na floridské státní univerzitě poměrně odvážnou myšlenku. Odcestují na Bahamy, kde využijí ponorky k tomu, aby se s tajemným tvorem jako první na světě setkali v jeho přirozeném životním prostředí.

Od myšlenky byl už jen krůček k jejímu uskutečnění. A tak biologové naložili na palubu výzkumné lodi Ocean X bedny s návnadou a vyrazili k bahamskému pobřeží v naději, že se jim podaří některého z tamních žraloků šedých označit GPS lokátorem, uvedl server Science Alert. „Již první noc jsme mohli sledovat několik žraloků šedých. Jenže když jsme na jednoho z nich vystřelili GPS lokátor, zařízení se odrazilo od jeho kůže,“ popsali vědci.

Úspěšný čtvrtý pokus

„Provedli jsme proto nezbytné úpravy… a během další noci se neukázal ani jeden žralok. Připluli sice hned následující noc, ale ani druhý pokus o označení některého z nich se nezdařil. Úspěch se dostavil až během čtvrté noci, kdy se nám podařilo označit poměrně velkého samce,“ dodali vědci.

More footage of six-gill at 528 meters from inside the sub last saturday. This sequence was taken by Lee Frey, our multi-talented sub pilot/engineer/inventor who designed the solenoid triggered spear guns for sub-based tagging. Thanks again to the entire OceanX team. Amazing.. pic.twitter.com/hnW4hQLhm7 — Gavin Naylor (@gavinnaylor) 2. července 2019

Ti na sociálních sítích následně zveřejnili video žraloka šedého pohybujícího se v hlubinách oceánu. Nejedná se ovšem o označeného samce, ale o obrovskou samici, která k ponorce přitahována návnadou připlula v sobotu 29. června. Na záběrech je jasně patrné, jak samice ve snaze najít potravu víří bahno na mořském dnu. Nic podobného přitom nebylo dříve pozorováno.

A blow-by-blow of our evening as we took our (literal) last shot at tagging an animal from a submersible for the first time ever. First, the setup… pic.twitter.com/uiAeSWqEnP — OceanX (@oceanx) 1. července 2019

Vědci tak mohou slavit hned dvojnásobný úspěch – označení samce i zachycení unikátních záběrů. "Je to historický okamžik - a to hned z několika hledisek. Stejný postup může fungovat i u dalších živočichů. V dohledné budoucnosti bychom tak mohli získat nejen informace o životě žraloků šedých, ale i dalších obyvatel hlubin,“ uzavřeli vědci.

Majestátní žraloci šedí jsou jakousi živoucí připomínkou dávno minulých dob. Od vývojově mladších druhů žraloků se liší zejména počtem žaberních štěrbin. Stejně jako jejich předci, kteří obývali světový oceán v juře (asi před 200 miliony let), jich totiž mají šest párů, tedy o jeden více než je obvyklé. To jim umožňuje získat z vody o poznání více kyslíku.



Za posledních 200 milionů let se žraloci šedí změnili jen pramálo. Jak již jejich název napovídá, tito žraloci mají šedou až hnědou barvu, přičemž na břiše jsou zpravidla světlejší. Ačkoli někteří jedinci mohou dorůstat délky až osmi metrů, častější je délka do 5,5 metru.



Stejně jako ostatní druhy žraloků nejsou žraloci šedí výhradními lovci – nepohrdnou totiž ani mršinami ležícími na mořském dnu, ze kterých jsou svými ostrými zuby schopni rvát chutná sousta.