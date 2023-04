Co se tu stalo? Aljašská pláž je posetá podivnými znaky, pro vědce jsou záhadou

Pláž nacházející se na Aljašsce oplývá dlouhé roky tajemstvím. Skalní rytiny pokrývají desítky zvláštních obrazců, takzvaných petroglyfů, které jsou staré osm tisíc let. Jejich autorem je pravděpodobně skupina původních obyvatel Aljašky, Tlingitové, nikdo však neví, co je k vyrytí obrazců do skal vedlo.

Na pláži na Aljašce se nachází až 40 petroglyfů | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo