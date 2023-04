Experti v nedávné studii zjistili, že rané známky Alzheimerovy choroby je možné vidět na očích postiženého. Oko tak může lékařům pomoct v diagnostice této závažné nemoci ještě předtím, než se začnou projevovat její příznaky. Pak už je obvykle pozdě.

Oči, přesněji řečeno sítnice, jsou podle odborníků oknem do mozku. | Foto: Shutterstock

Oči nejsou jenom oknem do duše, nově jsou i oknem do mozku. Alespoň si to myslí oftalmoložka Christine Greerová, která pracuje jako ředitelka lékařského vzdělávání v Institutu pro neurodegenerativní onemocnění v Boca Raton na Floridě. Se svým týmem pracovala na studii, kde zkoumala, jak můžou lékaři poznat rané známky Alzheimerovy choroby pomocí pohledu do očí člověka.

Nakonec zjistila, že je to opravdu možné. „Pohledem do zadní části oka, směrem k optickému nervu a sítnici, můžete nahlédnout přímo do nervového systému,“ citoval odbornici portál CNN.

V zatím nejkomplexnější studii svého druhu zveřejněné v časopise Acta Neuropathologica výzkumný tým zkoumal darovanou tkáň ze sítnice a mozku 86 lidí s různým stupněm mentálního úpadku, včetně Alzheimerovy choroby. Vzorky shromažďovali čtrnáct let. Jedná se o největší skupinu exemplářů sítnice, která kdy byla analyzována. Experti pak porovnali vzorky od dárců s normálními kognitivními funkcemi s těmi, kteří trpěli mírnější fází kognitivní poruchy, i s těmi, kteří byli postižení pozdějším stádiem Alzheimerovy choroby.

Sítnice ukazující na zánět

Nakonec zjistili, že sítnice pacientů s mírnou kognitivní poruchou a Alzheimerovou chorobou měly nadměrné množství proteinu, který tvoří „plaky“, jež se hromadí v mozcích lidí trpících nebezpečnou nemocí. V sítnicích se jim tak podařilo najít markery, tedy identifikační znaky zánětu. Portál Fox News také píše, že sítnice navíc obsahovaly buňky zvané mikroglie, které jsou spojené s postupem nemocí.

„Změny na sítnici vzájemně souvisely se změnami v částech mozku zvaných entorhinální a temporální kůra, což je centrum pro paměť, navigaci a vnímání času,“ uvedla hlavní autorka studie a profesorka neurochirurgie a biomedicínských věd v Cedars-Sinai v Los Angeles Maya Koronyo-Hamaouiová. Podobně se daly prvotní náznaky nemoci rozpoznat i u lidí, kteří byli kompletně bez příznaků. Kognitivní stav přitom předpovídaly hlavně atrofie tkáně a zánět v buňkách nacházejících se na periferii sítnice.

Možné včasné odhalení

Výzkum má velký význam. Potenciálně představuje metodu, díky které by lékaři mohli zákeřnou nemoc podchytit přesně a hlavně včas. „Alzheimerova choroba začíná v mozku desítky let před prvními příznaky ztráty paměti,“ připomněl neurolog Richard Isaacson, který rovněž působí v Institutu pro neurodegenerativní onemocnění. V případě včasného odhalení mohou postižení zvolit zdravý životní styl a kontrolovat potenciální rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina cholesterolu.

Jak probíhá skenování sítnice?

Zdroj: Youtube

Lékaři by také mohli pozorovat její vývoj neinvazivně a cenově dostupně, pouze pohledem do oka. V ne tak vzdálené budoucnosti bude dokonce možné získat sken své sítnice, který poskytne „otisk mozku“ označující rané příznaky onemocnění, jako je třeba demence. Je však stále zapotřebí dalších výzkumů pro lepší pochopení vztahu mezi vzhledem sítnice a Alzheimerovou chorobou.

Zapomínání, které narušuje každodenní život

Alzheimerova choroba postupně ničí paměť a kognitivní schopnosti včetně myšlení a rovněž ovlivňuje chování a sociální dovednosti. Nemoc způsobuje, že se mozek zmenšuje a mozkové buňky odumírají.

Mezi její časté příznaky patří zapomínání nedávných událostí nebo rozhovorů, postupem času může dojít až ke ztrátě schopnosti vykonávat každodenní úkoly. Alzheimerova choroba je také nejčastější příčinou demence. V současné době přitom neexistuje jediný test, který by ji dokázal spolehlivě diagnostikovat. Nejnovější způsoby léčby navíc jen zpomalují postup nemoci.