Na sociální síti TikTok se rychle šíří videa, v nichž lidé jedí před ulehnutím do postele ananas. Kousku ovoce připisují „ten nejlepší spánek všech dob“. Příznivé účinky ananasu potvrdili i experti zabývající se spaním, kteří vysvětlili, že obsahuje melatonin.

Experti doporučují jíst před spaním ananas | Foto: Shutterstock

Šťavnatý tip pro lepší spánek si na TikToku oblíbily už tisícovky lidí. Videa o jeho přínosu pro zdraví se na sociální síti objevují vedle rad, jak ananas jednoduše rozporcovat i bez krájení.

„Ananas je jednou z potravin, která má přiměřenou hladinu přirozeného melatoninu. Pokud máte nižší hladinu tohoto hormonu produkovaného epifýzou, může ananas pomoci,“ vysvětlil podle portálu New York Post spánkový kouč a hypnoterapeut Dave Gibson. Dodal, že se vstřebává do krevního řečiště a prochází do mozku.

Hormon pomáhá s načasováním cirkadiálních rytmů člověka a také s kvalitou spánku. „Bylo prokázáno, že ananas zvyšuje melatonin v těle o 240 procent,“ uvedla nutriční specialistka Emma Leighová u videa, které má více než 40 tisíc zhlédnutí.

Jaké jsou zdravotní přínosy ananasu?

Pro lepší spánek vejce, banány a med

Melatonin obsahují i další potraviny, jako jsou vejce, ryby, ořechy a některé další druhy ovoce a zeleniny. Skvělé jsou i banány, med, krůtí maso a mandle. Odborníci v analýze z dubna 2023 doporučili jako efektivní svačinu před spaním i kiwi.

Další vhodná potravina pro lepší spánek jsou podle Gibsona třešně. „Odrůda Montmorency má nejvyšší hladinu melatoninu ze všech druhů ovoce,“ přiblížil.

Vyvarujte se tučných jídel a kofeinu

Naopak zpráva zdravotnické společnosti Benenden Health ze září 2023 uvedla, že před spaním je naprosto nevhodná konzumace nezdravých a tučných jídel, jako je zmrzlina, chipsy, sýr, čokoláda a kořeněná jídla.

Experti zjistili, že například sýr obsahuje tyramin, jenž způsobuje, že nadledvinky na několik hodin produkují hormon zvyšující bdělost. Zmrzlina a další sladkosti zase nejenže zvyšují hladinu cukru v krvi, ale i hormonu kortizol, což probouzí tělo ze spánku. Bramborové lupínky pak experti nedoporučují kvůli přílišnému množství soli, které podporuje dehydrataci a zvyšuje zadržování vody, což vede k narušenému spánku.

Odborníci ze zmíněné společnosti také poznamenali, že lidé by neměli jíst příliš pozdě, nechodit spát hladoví a před ulehnutím se vyhýbat kofeinu a alkoholu. Mezi další tipy pro lepší spánek patří podle portálu Sleep Education pravidelné usínání a vstávání ve stejnou dobu. Ložnice by měla být tmavá a tichá místnost s příjemnou, chladnější teplotou a lidé by měli minimálně půl hodiny před spánkem vypnout všechna elektronická zařízení.