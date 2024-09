Antibiotika by se neměla nadužívat, při mírnějších a sezónních onemocněních zkuste jít jinou cestou.

Přibývající případy takzvaných superbakterií imunních na současné léky jsou problémem, který do roku 2050 může podle odborníků zmařit mnoho životů po celém světě. Nejohroženější skupinou mají být starší lidé. Vědci rostoucí antimikrobiální rezistenci přičítají nadměrnému používání antibiotik u lidí i zvířat. Navrhují řešení zahrnující vznik nových léčiv.

Tři úmrtí každou minutu. Hrozivá předpověď výzkumu zabývajícího se antimikrobiální rezistencí ukázala, že následkem přibývajících případů bakterií odolných vůči lékům, mezi něž patří i antibiotika, může mezi lety 2025 až 2050 na celém světě zemřít téměř 40 milionů lidí.

Antibiotika se podle lékařů i vědců nemají nadužívat:

„Je to velký problém, kterému čelíme,“ řekl pro The Washington Post ředitel Institutu pro měření a hodnocení zdraví Washingtonské univerzity Christopher Murray, který je autorem studie zveřejněné v odborném časopise The Lancet. Doplnil, že v posledních letech přibývá takzvaných superbakterií.

Skoro až komiksovým názvem experti pojmenovávají bakterie a patogeny, které jsou díky evoluci odolné proti dosavadním lékům. Podle lékařů i vědců tomuto problému přispělo nadměrné používání antibiotik u lidí i hospodářských zvířat. Do jisté míry má vliv i měnící se životní prostředí.

Ohrožení jsou hlavně senioři

Výzkumný tým z projektu Globálního výzkumu antimikrobiální rezistence analyzoval 520 milionů záznamů z 204 zemí, mezi nimiž byly úmrtní listy, propouštěcí dokumenty z nemocnic a žádosti o pojištění. Poté pomocí statistického modelování vypočítal počet úmrtí souvisejících s antimikrobiální rezistencí v letech 1990 až 2021.

Antimikrobiální rezistence může mít na svědomí desítky milionů životů:

Odborníci podle magazínu Smithsonian zjistili, že následkem zvýšené odolnosti bakterií na léky v roce 1990 zemřelo 1,06 milionu lidí. V roce 2019 se číslo zvýšilo na 1,27 milionu, ale o dva roky později kleslo na 1,14 milionu. Vědci se domnívají, že to mohla způsobit opatření během pandemie covidu-19.

Výzkumníci dále podle CNN zjistili, že u dětí mladších pěti let klesl počet úmrtí o více než polovinu. Opačný vývoj však bylo možné pozorovat u lidí starších sedmdesáti let, u nichž úmrtnost vzrostla o více než osmdesát procent.

Superbakterie lze zničit i pomocí nové metody:

Tým odhadl, že do roku 2050 se počet úmrtí mezi dětmi sníží na polovinu, ale u seniorů se zdvojnásobí. Vliv na statistiku bude mít i stárnutí populace.

Řešením jsou nové léky

Problém s rezistencí a superbakteriemi mohou dle studie vyřešit nové léky. „Naléhavě potřebujeme nové strategie ke snížení rizika závažných infekcí prostřednictvím vakcín, léčiv, zlepšení zdravotní péče a pokynů, jak je co nejefektivněji používat,“ prohlásil epidemiolog a spoluautor studie Stein Emil Vollset z Norského institutu veřejného zdraví.

Antimikrobiální rezistence je jedním z největších zdravotních problémů současnosti:

| Video: Youtube

Podle výzkumníků je však také nutné v celém světě zlepšit přístup k antibiotikům. Podíl úmrtnosti kvůli rezistenci se liší podle regionů. Vědci uvedli, že nejhůř dopadnou oblasti s nedostatečnou zdravotní péčí, jako jsou Afrika, Latinská Amerika a jižní Asie.

Nesouhlas odborníků

Část odborníků se však k výsledkům studie staví skepticky. Epidemiolog Ramanan Laxminarayan ze společnosti One Health Trust, který se na výzkumu nepodílel, řekl pro Euronews, že v rozvojových zemích jsou hlavní potíží spíš samotné bakteriální infekce než rezistence vůči lékům.

Nebezpečí pro zdraví člověka představují i klíšťata:

„Předpovídání trendů antimikrobiální rezistence je velmi nespolehlivé,“ sdělila pro magazín New Scientist epidemioložka Marlieke de Krakerová ze Ženevské univerzitní nemocnice ve Švýcarsku. Dodala, že nové superbakterie se mohou objevit nebo zmizet během okamžiku a vědci stále dobře nerozumí tomu, co tyto nepředvídatelné výkyvy způsobuje.

Murrayův tým se antimikrobiální rezistencí zabývá delší dobu. Ve své předchozí studii z roku 2022 uvedl, že již v tomto období úmrtnost spojená s odolností bakterií na léky atakovala hranici deseti milionů. Přitom předchozí odhady tento počet předpovídaly právě až k roku 2050. Experti dále uvedli, že rezistence se stala světově třetí nejčastější příčinou smrti po mrtvici a srdečních problémech.