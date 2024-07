Klimatické změny ohrožují zbytky deštných pralesů nacházejících se v Austrálii. Tamní vědci budují banku semen, aby zachránili floru, jejíž kořeny sahají až do období superkontinentu Gondwana.

Do projektu Věda zachraňuje pralesy (anglicky Science Saving Rainforests) experti vybrali šedesát druhů rostlin, mezi které patří i Karrabina benthamiana a Sloanea woollsii pocházející z linií starých více než padesát milionů let.

„Tyto stromy dosahují výšky 35 až 50 metrů a jsou základní kostrou pralesa,“ řekl pro Live Science rostlinný biolog Robert Kooyman z Macquarie University, který se na výzkumu podílí. Doplnil, že pocházejí z období, kdy byla Austrálie spojená s Antarktidou, než se superkontinent rozpadl.

Genetický výzkum

Vědci pro každý druh shromáždili DNA ze vzorků listů, a to z různých oblastí, kde se zkoumané rostliny vyskytovaly. Podle Kooymana bylo důležité zmapovat geografické rozšíření, aby odborníci zjistili, jak rozmanitý genom mají rostliny v závislosti na klimatických podmínkách.

„Pomocí genetiky odhalíme, které druhy z deštného pralesa dokáží prosperovat v teplejším a sušším prostředí,“ vysvětlil pro ABC News Mark Dunphy, který je ředitelem neziskové organizace Big Scrub Rainforest Conservancy stojící za záchranným projektem.

Vybrané rostliny v současnosti odborníci pěstují a množí na výzkumných plantážích o rozloze patnácti hektarů v Novém Jižním Walesu. Zhruba za pět let bude možné vypěstované stromy připravit k výsadbě ve zbývajících zónách pralesu.

Vědci se snaží zachránit stromy ze superkontinentu Gondwana:

| Video: Vimeo

Naopak druhy hůře se přizpůsobující klimatickým změnám mohou vědci geneticky upravit, aby zvýšili jejich schopnost se s nimi vypořádat. Zejména pro desítky milionů let staré stromy by to mohl být způsob, jak přežít.

Biologové doufají, že výzkumem zvýší nebo alespoň udrží rozmanitost flory, která by připomínala neporušený deštný prales.

Skepse odborníků

Někteří odborníci jsou však skeptičtí ohledně úspěšného dosažení cíle záchranného projektu.

„Schopnost tamních stromů přizpůsobit se vyšším teplotám může být omezená,“ uvedl pro Live Science výzkumník Sebastian Pfautsch z Western Sydney University, který studoval reakce dřevin na klimatický stres. Na australském výzkumu se však nepodílí.

Ukázka práce v projektu Věda zachraňuje pralesy:

| Video: Youtube

Pfautsch dále promluvil i o obavách ohledně financování nového projektu, který je závislý na veřejných darech i vládě. Dodal ale, že obdivuje pozitivní přístup kolegů i víru v genetiku.

Kooyman nadále věří, že projekt bude vzorem pro budoucí genetické práce v dalších ohrožených ekosystémech po celém světě.

Přírodní památka

Gondwanské deštné pralesy jsou zapsané na seznamu přírodního dědictví UNESCO. Kdysi se ve východní části Austrálie rozkládaly na ploše 75 tisíc hektarů. V průběhu staletí se vlivem zásahů člověka a požárů zmenšily na pouhé jedno procento původní rozlohy. A stále jsou v ohrožení kvůli rostoucím teplotám a suchu. Momentálně se snižuje rozmanitost i počet stromů.

Přestože pokrývají přibližně 0,3 procenta australského kontinentu, jsou domovem přibližně poloviny rostlinných rodů. Rostou zde kapradiny, jehličnany a další primitivní formy rostlin, které experti spojují se vznikem a rozšiřováním kvetoucích druhů v období před více než sto miliony let. Taky zde žije skoro třetina savců a ptáků z celé Austrálie.