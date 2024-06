Proroctví na rok 2024: zdá se, že některé vize Baby Vangy se začínají naplňovat

Baba Vanga, nevidomá bulharská věštkyně, dokáže svými předpověďmi překvapovat svět i tři desítky let po své smrti. Je to náhoda nebo jasnozřivost, že se některé z jejích vizí naplnily s až mrazivou přesností? I když je vám možná svět jasnovidců a astrologů naprosto cizí, je určitě zajímavé sledovat, co z událostí, které Baba Vanga na letošní rok předpověděla, se skutečně stane.

