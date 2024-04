Dětští badatelé vyráběli nejrůznější sněžítka, dešťové hole či třeba duhu. Se svými pokusy se zúčastnili soutěže, v níž vyhrály děti z Teplic. Deníku se svěřily, co je na bádání nejvíc baví.

1. místo soutěže: ZŠ Koperníkova, Teplice, Ústecký kraj | Foto: se svolením Veselé vědy

Zábavná přírodověda dokázala přitáhnout asi sedm tisíc malých badatelů. Deník o tom informoval Jaroslav Faltýn, který je ředitelem Veselé vědy, jež organizovala celostátní soutěž. Zúčastnily se jí děti z prvního stupně základních škol, jež navštěvují odpolední kroužky zmíněné organizace.

Ty letos fungují na více než pěti stech školách ve všech krajích. „Rodiče podporují své děti v přírodovědném bádání, v experimentování a v kritickém myšlení. Hravá přírodověda má vzdělávací přínos tím víc, že děti baví,“ poznamenal Faltýn.

Zvítězily děti ze základní školy Koperníkova v severočeských Teplicích. A jaké pokusy je nejvíc bavily? Odpovědi pro Deník jsou pestré. Lindu sněžítko, Adama a Járu dešťová hůl, Tobíka kdy vědátoři sázeli fazolky (superabsorbent). Vojtu a Baliho hrací hmota. Adélku duha, Štěpánku filtrace vody, Zuzku přebarvování a Žeňu s Mírou továrna na limonádu.

Co z vědeckých pokusů by sis chtěl vyzkoušet? Odpovídají žáci Základní školy Koperníkova v Teplicích. Linda: Chtěla bych zkusit něco obarvit. Tobík: Chtěl bych vytvořit své vlastní barvivo. Vojta: Rád bych vyzkoušel nějaký nový pokus na sopku. Bali: Chtěl bych zkusit vytvořit nějakou pevnou hmotu na hraní. Žeňa: Chtěl bych vyzkoušet vytvořit taky nějakou pevnou hmotu na hraní. Míra: Chtěl bych zkusit nějaký nový pokus na novou limonádu, kterou bychom mohli vypít. Jára: Chtěl bych vyzkoušet dát celé balení mentosek do obřího balení Coca Coly. Adélka: Chtěla bych zkusit nějaký nový pokus na duhu. Zuzka: Chtěla bych zkusit pokus s výrobou papíru. Štěpánka: Chtěla bych zkusit vytvořit něco, co by psalo.

A co vlastně děti konkrétně zkoumaly a dělaly? Výroba dešťové hůlky jim pomůže prakticky prozkoumat, jak vzniká zvuk. Samostatně, pod vedením lektora, vytváří každé dítě vlastní hůlku, při tom může zkoušet, jaký vliv na zvuk bude mít použitý materiál. „Děti využívají kartonové trubice, hřebíky, folie a sypké materiály, například rýži, fazole či čočku,“ řekl Faltýn.

2. místo soutěže: ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem, Středočeský krajZdroj: se svolením Veselé vědy

Duhu malí badatelé zkoumají tak, aby zážitkovou formou tento přírodní jev pochopili. Při lekci o superabsorbentu si zase osvětlují informace o látkách objemově pohlcujících jiné látky a jejich funkcích, například v zemědělství při zadržování vody v půdě.

Pokusy nekončí

Při soutěži musely děti zvládnout zvolený pokus, respektive vybranou soutěžní lekci, nafotit povedený výsledek, informovat okolí a získat pro fotografii co nejvíc hlasů. Za každý kraj zvítězila skupina badatelů z jedné školy. Celorepublikové pořadí bylo sestaveno podle počtu získaných hlasů.

A co vědátory z vítězné teplické školy zaujalo? Lindu všechno, Tobíka to, že soutěž byla napínavá, Vojtu a Adélku to, že jim jako výhercům náleží cena. Výhra v podobě dárečků potěšila i Žeňu. Baliho bavilo hlasování, do něhož se zapojili rodiče, kamarádi i další lidé.

Štěpánce se líbilo, že do poslední chvíle byly odměny jako překvapení. Zuzka byla šťastná, že jejich tým celou soutěž vyhrál. „Nejvíc se mi líbilo, že jsme zvítězili,“ podotkl i Jára. Radost z výhry má i Míra.

Pokračovat v bádání budou malí zvědavci na kroužcích Veselé vědy při základních školách do konce školního roku a následně i o prázdninách na přírodovědných badatelských táborech. „Pro děti v mnoha regionech jsme jich letos připravili přes tři sta padesát,“ uvedl Faltýn.

3. místo soutěže: ZŠ Kostelec na Hané, Olomoucký krajZdroj: se svolením Veselé vědy

Vedle pohybu a her se podle něj badatelé mohou těšit na zábavně pojaté kulinářské experimenty a zkoumání potravin. Čeká je také objevování tajů vzduchu a létání i zkoumání blízké přírody. „Prostě věda hrou,“ uzavřel Faltýn.