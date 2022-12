Podle nich bude relativně nejchladnější období od 5. do 18. prosince, kdy by se měly minimální teploty pohybovat kolem minus 3 stupňů Celsia a nejvyšší teploty by měly kolísat kolem jednoho stupně nad nulou. Následující týden, v jehož závěru začínají vánoční svátky, by se však mělo trochu oteplit. Měsíc by měl být srážkově průměrný až slabě podprůměrný. „Srážky budou většinou ve formě mrholení, ojediněle mrznoucího nebo slabého sněžení,“ sdělili meteorologové.

Začala meteorologická zima. Druhý adventní víkend ale přinese oteplení

Sami však upozorňují, že měsíční výhled počasí je vypracován jako pravděpodobnostní, protože za poměrně spolehlivé lze považovat jen předpovědi na pět až sedm dní. Výhled na další tři týdny tak vyjadřuje spíše očekávaný trend ve vývoji počasí. O tom, jak bude o Vánocích, více napoví až situace v druhé polovině prosince.

Vánoční obleva. Pranostika, která se zpravidla vyplní

Úhlavními nepřáteli bílých Vánoc jsou takzvaná vánoční obleva a globální oteplování. Vánoční obleva není žádný výmysl nebo nahodilý jev. Znali ji už naši předkové. V 17. století tak vznikla poměrně jednoznačná pranostika „Na Adama a Evu čekejte oblevu“, která se bohužel většinou naplní. Po 20. prosinci, tedy v období kolem Vánoc, se do střední Evropy dostává teplé jihozápadní nebo západní oceánské proudění a výrazně zde ovlivňuje počasí.

Dalším jevem, který má velký dopad na klima, je neustálé oteplování atmosféry. „Reálně je dávno prokázané, že člověk vypouští do atmosféry obrovské množství skleníkových plynů, které atmosféru oteplují rychleji a rychleji. Důsledkem je vysoká teplota ve výšce, kde se rozhoduje o zimním počasí,“ konstatuje web Meteobox.

Kateřina s Ondřejem slavili na blátě

Kdo by si chtěl udělat soukromou předpověď, může vyjít ze zkušeností a moudrosti našich předků, tedy z pranostik. Máme za sebou svátek svaté Kateřiny i svatého Ondřeje, během kterých lidé po staletí sledovali počasí, protože podle nich mohlo napovědět nejen jaké budou Vánoce, ale i jaké bude počasí a úroda v dalším roce. Co se vánočního počasí týče, vypadá to letos slibně, protože oba světci slavili svůj svátek „na blátě“. Kdyby v tyto dny mrzlo, bylo by to horší, protože v minulosti lidé vysledovali, že „když Kateřina po ledu už chodívá, Eva potom blátem oplývá“, a také že „Ondřej na sněhu a Štěpán na blátě“. Možnost zasněžených Vánoc tedy ještě nezavrhujme.

Vánoční mouchy

Krásné bílé Vánoce zaznamenali Pražané v roce 2010. Jen na Štědrý den tam nasněžilo 20 centimetrů a bílá peřina se ve městě držela až dlouho do ledna. Ještě 11. ledna meteorologická stanice v Praze Kbelích hlásila 38 centimetrů vysokou sněhovou pokrývku. Odhrnutý sníh už nebylo kam uklízet, proto magistrát rozhodl, že se bude svážet do Vltavy.

Zdroj: Youtube

V poslední době však převládají spíše teplotně nadprůměrné Vánoce s teplotami, které se pohybují výrazně nad bodem mrazu. V některých letech vládlo doslova jarní počasí. „Na Štědrý den v roce 2015 svítilo slunce a kolem poledne už bylo takové teplo, že nám kolem dveří na jižní straně domu lítaly mouchy,“ vzpomíná Jana Urbancová. Nezvykle teplé byly i svátky o rok později.

Nečekaná nadílka

Někdy však počasí překvapí. Například minulý rok o svátcích část Česka zcela nečekaně zasypal sníh. Ještě dva dny před Vánoci přitom předpověď hovořila o tom, že na Štědrý den ráno Česko čeká ledovka a pak déšť a oteplení až na deset stupňů. „Ráno na ledu, večer na blátě. Veškeré předpoklady potvrzují, že ani letos se bílých Vánoc s výjimkou hor nedočkáme,“ uvedli meteorologové.

Taťána Míková: Úspěch předpovědi závisí i na tom, zda se podle ní lidé řídí

Ale počasí rozhodlo jinak. Například jihovýchodní Moravě dodaly na Štědrý den ráno sváteční náladu sněhové přeháňky. Na Boží hod se tam lidé budili do pocukrované krajiny a odpoledne přišla další sněhová nadílka, která byla tak bohatá, že večer museli odhrnovat sníh. „Tak to na Vánoce nepamatujeme,“ smáli se.

ČHMÚ toho dne varovala před silným mrazem a také před vydatným sněžením. Předpověď vyšla. Lidé na mnoha místech Česka měli po letech opět bílé svátky.

Zimní idyla však netrvala dlouho. Po pár dnech přišlo oteplení a způsobilo, že loňský silvestr byl v Česku nejteplejší za téměř 90 let. V Děčíně a Českých Budějovicích meteorologové naměřili 15,3 stupně nad nulou a na většině meteorologických stanic padly teplotní rekordy.