Odborníci odhalili možnou příčinu tenzních bolestí hlavy a migrén. Výzkumníci z Německa zjistili, že za nimi může stát zánětlivé onemocnění krčních svalů. Neinvazivní léčba zaměřená na tuto oblast by mohla být efektivnější než běžné léky.

Bolesti hlavy mají podle německých expertů souvislost s napětím v krční oblasti. | Foto: Shutterstock

Běžná neboli tenzní bolest hlavy postihne během života až 80 procent lidí, a to jak ženy, tak muže. Lidé s takovými bolestmi často pociťují napětí v hlavě spojené se stresem a staženými svaly. Jejich přesný původ však stále nebyl zcela objasněn. Až doteď.

Němečtí výzkumníci v rámci nové studie zkoumali padesát pacientů pomocí magnetické rezonance. Podle prohlášení Americké asociace pro rozvoj vědy se ve vzorku nacházely hlavně ženy ve věku od 20 do 31 let. Šestnáct pacientů trpělo tenzními bolestmi a dvanáct k tomu navíc zažívalo i epizody migrény. Tyto skupiny byly porovnávány s 22 zdravými jedinci.

Po celý měsíc před vyšetřením rovněž pacienti vyplňovali deník, kde popisovali svůj zdravotní stav. Výzkumníci chtěli zanalyzovat souvislosti mezi frekvencí bolesti hlavy, krku a citlivými body ve svalech.

S primárními bolestmi, do kterých spadá jak migréna, tak tenzní bolest hlavy, je spojena i bolavá šíje. Portál The New York Post doplnil, že badatelé se proto zaměřili na trapézové svaly táhnoucí se přes zadní část krku a ramen a vedoucí k hlavě a lopatkám. A tady našli souvislost.

Napětí v trapézách

Osoby trpící tenzními bolestmi hlavy i migrénami cítily větší napětí ve zmíněných krčních svalech. Potvrdily to snímky z magnetické rezonance, které ukázaly, že ve dnech, kdy si pacienti stěžovali na bolest hlavy a krku, vykazovaly větší napětí v krku. Všechny důkazy tak naznačují, že v té době trpěli na zanícení v dané oblasti. Zánětlivé změny v trapézových svalech navíc také souvisely s větším počtem dní bolestí hlavy a s dvojnásobnou bolestí krku.

Špatné držení těla a stres

Zánět v krční oblasti může vzniknout z několika důvodů, včetně špatného držení těla, nedostatku spánku, zranění a stresu. „Naše zjištění podporují roli krčních svalů v patofyziologii primárních bolestí hlavy. Léčba zaměřená na krční svaly by proto mohla vést současně k úlevě od bolesti krku i od bolesti hlavy,“ uvedl lékař Nico Sollmann pracující v nemocnicích v německém Mnichově a Ulmu.

Doplnil, že neinvazivní možnosti léčby zaměřující se na bolest v krčních svalech by mohly být účinnější a bezpečnější než systémové léky.

V České republice trpí na migrény více než jeden milion lidí. Tento rok se pro ně otevřelo osm Center pro léčbu bolestí hlavy. Poslední z nich otevřelo v náchodské nemocnici. Jejich cílem je zlepšit povědomí o specializované péči a propojit pacienty s odborníky. Celkově se v České republice nachází už přes třicet specializovaných center.