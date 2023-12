Předvánoční a vánoční období přináší i spoustu večírků. Lidé přicházejí v botách ladících k jejich oblečení. A hostitelé si lámou hlavu, zda mají po návštěvách vyžadovat, aby si u dveří sundaly boty. Podle odborníků je dobré o zutí poprosit. Zároveň ale je nutné dodržet jistá pravidla, aby se v bytě nerozvířily bakterie.

Bakterie z nezutých bot mohou dětem přitížit infekční nemocí, křečemi, průjmem či zvracením

Reportérka CNN Sandee LaMotte připomněla dvacet let starou epizodu seriálu Sex ve městě. Tam hostitelka Kyra požádá návštěvu Carrie, aby během newyorské dětské oslavy ponechala u dveří své boty Manolo Blahnik za 485 dolarů. Boty ale někdo ukradl. Ikonická Carrie tak byla nucena jít domů ve svých společenských šatech a zapůjčených starých šedých teniskách. „Proč sis sakra sundala boty?“ zeptala se jí kamarádka Samantha.

Carrie vysvětlila, že musela kvůli dětem. „Zjevně si na patách taháme věci, ze kterých jsou nemocné,“ podotkla. Odborníci nyní odpovídají na otázky, zda opravdu existují relevantní důkazy, že lidé bez bot brání v šíření bakterií v domácnosti.

Podle výkonného ředitele Institutu environmentální odolnosti při univerzitě v americké Indianě Gabriela Filippelliho existují. Proto je dobré, aby se lidé přede dveřmi zuli. Kvůli jejich pohodlí je ale důležité, aby jim hostitel nabídl pantofle nebo protiskluzové ponožky.

Křeče, průjem i zvracení

Vědec Filippelli podotkl, že experti sledují všechny druhy bakterií, přičemž znepokojující jsou Escherichia coli. „Ty působují silné břišní křeče, krvavý průjem a zvracení," řekl pro CNN. Odkázal na analýzy výtěru spodní části bot. Fekální materiál experti objevili přibližně u 99 procent z nich.

Vedoucí výzkumná pracovnice v Barcelonském institutu pro globální zdraví ve Španělsku Jill Litt doplnila, že bakterie nejsou jediným nebezpečím, které se spolu s prachem a špínou kolem venkovských a městských domů, zahrad a parků pohybuje. Studie podle ní prokázaly, že v městských oblastech, kde jsou starší domy, se z povrchu bot do domů dostává i olovo rozmělněné v prachu.

„Další studie ukázaly, že prostřednictvím bot si domů můžete ze zahrad přinést i zbytky pesticidů,“ uvedla.

Nebezpečné jsou podle odborníků i domy postavené před rokem 1978. Obsahují totiž barvy na bázi olova, které se mohou štěpit, loupat a rozpadat na nebezpečný prach.

Pomohou mopy a kýble

A co z toho podle odborníků plyne? Než lidé požádají hosty, aby si sundali boty, je dobré zjistit, kolik je v domě prachu. Ten není vhodné nejdřív vysát či zamést koštětem, neboť tím se ve vzduchu rozvíří toxiny. Podle Litt je dobré nejdřív sáhnout po mokrém či sprejovém mopu.

Ve starších domech je dobré připravit tři kbelíky – jeden s univerzálním čisticím roztokem, druhý na opláchnutí a třetí prázdný. „Někteří lidé používají v mycí vodě i velmi slabý roztok octa,“ řekl Filippelli.

Mop je dobré ponořit do čisticího roztoku, vymačkat přebytečnou vodu do prázdného kýble a začít stírat, a to od nejvzdálenějšího bodu od dveří. „Postupujte směrem ke dveřím a použijte čistou vodu na opláchnutí. Vodu splachujte do záchodu vždy, když vypadá špinavě. Nebo když jdete čistit novou místnost. Nevylévejte ji ven,“ radí odborníci.

Plno prachu zadržují koberce, které je třeba vysát silným vysavačem s HEPA filtrem. Sáček nebo filtr je následně třeba vyhodit do venkovního odpadkového koše. Nevhodné jsou podle odborníků bezsáčkové luxy.