Seriál o češtině Slovíčkaření: Od mariáše, přes kanastu až k Černému Petrovi

„Prokletý alkohol! A karban, milostslečno, karban, pošilháváním do cizích karet při chatrném osvětlení přišel jsem o zrak.“ Takto se ve filmové komedii Limonádový Joe aneb Koňská opera vemlouvá do přízně sličné Winnifred padouch Horác alias Hogofogo, přestrojený za nevidomého ladiče pian (co je spíš pijan než ladič). Karban čili hraní karet o peníze má svůj původ v hebrejském výrazu pro obětní dar (korban). Latinské slovo „corbanum“ pak označovalo schránku na chrámové peníze. A odtud se do lidové mluvy dostalo slůvko „korbona“, používané pro schránku na losy, které prodávali kramáři na poutích.