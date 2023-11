Seriál o češtině Slovíčkaření: Zátopek, Mizera, Harapes - kde se vzala příjmení?

Co by se stalo, kdyby se lidé začali chovat v souladu se svými příjmeními? Mnozí by tím své okolí asi nemile překvapili. A jiní by zase možná pozvedli svou bídnou existenci k čemusi vyššímu, kdo ví. Na každý pád se každé příjmení odněkud vzalo. A původně se doopravdy vztahovalo k činnostem či charakteristikám daných osob. Mizera byl prostě mizera, Brzobohatý přišel rychle k penězům – a takový Nedbal, tomu to bylo všechno úplně jedno.