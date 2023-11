Některé výrazy člověku vrtají hlavou. Nelze je beze zbytku pochopit, pokud se nevydáme nazpět v čase a neprojdeme s nimi celou historii jejich vzniku, užití a proměn. Slůvka jako vůči, vesměs, zevrubně. Nezní vám trochu tajemně? Určitá záhadnost je však jen pozůstatkem dávných, dnes už poněkud nesrozumitelných dob a zvyků. Jakmile se vžijeme do myšlení našich předků, porozumíme i způsobu, jakým utvářeli českou řeč. A co teprve taková slovní spojení jako „na jedno brdo“ nebo „jádro pudla“?

Tak jak se to má s příslovcem „zevrubně“? Slovník spisovného jazyka českého informuje, že „zevrubný“ rovná se „podrobný, důkladný, obšírný, jdoucí do Zdroj: Deník/Jan Lakomý podrobností, do hloubky“. Zůstává zajímavým paradoxem, že mnozí tohle slovíčko mylně považují za pravý opak: tedy za označení čehosi povrchního. Může za to jistě představa vrubů – zářezů do povrchového materiálu.

Ale právě to je klíč: neboť jít podle vrubů znamenalo postupovat krok po kroku, z bodu A do bodu B, od začátku do konce. V starší češtině se s tímto obrazem hojně pracovalo; viz idiom „připsat někomu něco na vrub“ nebo varování „máš u mě vroubek“. Nemluvě o zářezech na pažbě, že, úspěšní lamači srdcí?

Vůči, nebo v oči?

Málokdo dnes umí zacházet s předložkou „vůči“. Jedná se o vyjádření vztahu: mám vůči vám respekt, povinnost, závazek. Ale ještě v díle Aloise Jiráska nalezneme obraty typu „stanul vůči dámám“. V raném středověku vzniklo toto slovo hláskovou změnou výrazu „v óči“. „Když chcete, řekne vám to vůči,“ píše o jakémsi žalobníkovi Zikmund Winter v románu Mistr Kampanus. Chce tím říci: z očí do očí. Respektive: z očí v oči.

Někdejší význam postupně mizel a byl nahrazován vyjádřením poměru. Časopis Naše řeč uvádí vztahy přízně, nezájmu, nepřízně, odporu… Muž je vůči dámě ohleduplný, ale umí být vůči ní i lhostejný či nemilosrdný. Což v životě samozřejmě platí i naopak. Dodejme, že příslovce „vůčihledě“ a „vůčihledně“ se už skoro vůbec nepoužívají. A přiznejme si, že to vůči nim není ani trochu fér.

Vesměs a nicméně

Podobně zašmodrchaný se nám zdá být i význam příslovce „vesměs“. Zatímco v současnosti toto slovo znamená „až na malé výjimky“, kdysi se naopak používalo ve smyslu výrazu „bez výjimky, veskrze“. Označovalo převážnou většinu, více než devadesát procent. Věta „můj muž je doma vesměs pořád“ tudíž značila, že je manžel doma pečený vařený – a ne, že se jen občas zastaví.

Spojka „nicméně“, doložená ve staré češtině coby ekvivalent latinského výrazu „nihilominus“, se hodila v případě, kdy mluvčímu nešlo o nic menšího než… Nyní je z něj slovní plevel, nadužívaný bez hlubšího uvažování. (Nejbližší význam by byl „avšak“.) Jazykovědci takovým prvkům řeči říkají parazitní slovo. A upozorňují, že se k nim často uchylujeme jen proto, abychom nemuseli pustit ke slovu toho, kdo se s námi snaží diskutovat.

Na jedno brdo Slovo brdo se používá v textilním průmyslu. Zdroj: Wikimedia Commons, Aranel, CC BY-SA 3.0

Neproniknutelně působí též spojení „na jedno brdo“. Sice skoro každý Čech někdy navštívil Brdy, ale jen málo našich současníků ví, že brdo je nevysoký kopec, pahorek. „Jdi na nejvyšší brdo, co znáš, tam najdeš vysokou borovici, pod borovicí trojuhelný kámen, z něhož prýští voda jako slza,“ podává Božena Němcová v Srbských pohádkách návod, kde hledat zakopaný poklad.

Odtud však původ úsloví neodvodíme. Brdo se totiž užívá ještě ve zcela jiném významu – a sice v textilním průmyslu. Jde o součást tkacího stroje, která pohybuje nitěnkami a vytváří takzvaný prošlup. Mistři tohoto řemesla vycházeli ze slovního kořene „brd“, označujícího trám či jiný hranatý tyčovitý předmět. S pomocí brda se zvedala a spouštěla řada takzvaných paprsků, jimiž se dosahovalo požadovaného vzorku tkaniny. A jsme u jádra pudla. Kdo používal stále stejný vzor, tkal na jedno brdo.

Mimochodem, jádro pudla. Sofistikovanější čtenář ví, že toto zvláštní rčení má svůj původ v německé větě: „Das also war des Pudels Kern.“ Ta pochází z dvoudílné filozofické básně Faust od Johanna Wolfganga Goetha. Mefistofeles, jemuž Faust krví upsal duši, se k učenci přidal v podobě dotěrného černého pudla. Usadil se u něj ve studovně a postupně se zvětšoval, až se z něj stal ďábel v rouše člověčím. „Tak tohle bylo to jádro pudla!?“ zvolal Faust, když se stala z psíka bytost pekelná.

