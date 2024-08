Jméno ruského cara předchází legendy o jeho krutosti. Nyní se díky brazilskému expertovi Cícero Moraesovi můžou odvážní zájemci podívat krutému panovníkovi Ivanu IV. Hroznému přímo do očí. Podle odborníka z nich vyzařuje síla a odhodlanost.

Vraždil pro potěšení. Krev a utrpení mučených nepřátel pro něj byly jako droga. Alespoň to se říká o jednom z nejschopnějších a nejvzdělanějších ruských panovníků, Ivanu IV. Hrozném. Nyní konečně víme, jak vypadal.

Ruský despota zemřel v roce 1584 po vládě nesnesitelného teroru. Tyran byl známý svými paranoidními myšlenkami a byl připraven popravit každého, byť jen domnělého nepřítele. Své poddané prý nechal rozčtvrcovat, vařit zaživa nebo roztrhat koňmi. Krátce před svou smrtí v afektu zabil svého syna, jenž byl jeho nástupcem.

Inspirace ze záhrobí

Aby mohl brazilský 3D designér Cícero Moraes vytvořit podobiznu ruského cara, musel nejdříve nashromáždit data z vykopávek hrobu diktátora. Ty v roce 1963 provedl sovětský badatel Michail Gerasimov. Díky nim mohl Moraes nakreslit digitální portrét panovníka, při kterém se inspiroval také popisy lidí, kteří cara znali za jeho života.

close info Zdroj: Se svolením Cicéro Moraes, OrtogOnLineMag, CC BY-SA 4.0 zoom_in Cícero Moraes zrekonstruoval obličej ruského cara.

Jako podklad pro práci použil naskenovaný obličej živého dobrovolníka, který poté digitálně upravil tak, aby odpovídal Ivanovým rozměrům. Technice se říká anatomická deformace. „Po dokončení jsem porovnal svou podobiznu Ivana Hrozného s rekonstrukcí od Gerasimova. I když jsme použili různé přístupy, výsledky jsou velmi podobné,“ pochvaloval si rekonstrukci podle portálu Mirror Moraes.

Tvář krutého panovníka

Ve výsledku Moraes zveřejnil devět obrázků zachycujících možnou podobiznu Ivana Hrozného. Tři černobílé a tři barevné snímky obličeje byly bez vlasů a poslední tři už kompletní. Výsledek ukazuje plešatícího postaršího muže s prošedivělými vousy, jenž má ve tváři odhodlaný výraz.

Je to ostrý rozdíl oproti mladší verzi vůdce, který byl podle Moraese popisován jako vysoký muž s hustými vlasy, velkými svaly a sympatickou tváří. „Byla to velmi zajímavá zkušenost, protože zahrnovala nejenom rekonstrukci obličeje, ale i studium života panovníka,“ svěřil se Moraes ve videu na svém YouTube kanálu. Tvář panovníka ukázal ve studii publikované v časopise OrtogOnLineMag.

V těle měl rtuť

Ze studií ruského vědce vyplývají i další zajímavé skutečnosti o životě panovníka. „Podle jeho spisů se zdá, že si Ivan dopřával nezřízený život plný přejídání a opíjení do němoty. To muselo zhoršit jeho zdraví v posledních letech života. Zajímavé je, že v jeho těle našli velké množství rtuti, což vyvolalo podezření, že byl otráven. Ale vzhledem k tehdejším zvyklostem mohla být použita jako lék na nějaký zdravotní problém,“ citoval brazilského odborníka portál New York Post.

Další zajímavostí je, že při zkoumání příběhu Ivana hrozného narazil Moraes na to, že možná nebyl tak krutý, jak se dříve říkalo. „V jeho životě mě zaujal sled velmi působivých, hlavně hrozivých událostí. To přitahuje pozornost. Když jsem však jeho příběh studoval podrobněji, uvědomil jsem si, že mnohé z toho, co se o něm říká, je jen přeháněním ze strany těch, kteří si této historické postavy nevážili,“ vyjádřil se pro Deník expert.

Od známých panovníků až po nemocné lidi

Brazilec byl mimo jiné překvapen, jak pozitivní reakce na rekonstrukci dostal. „Ohlasy byly velmi dobré. Zajímavé je, že podobiznu velmi dobře přijali sami Rusové, vysílala se na některých tamních televizních kanálech a šířila se i v dalších médiích,“ okomentoval potěšeně situaci v rodné zemi cara Moraes. Sám má přitom nejradši rekonstrukce obličejů lidí s genetickými poruchami nebo nemocemi. Je to pro něj dobrá příležitost poukázat na témata z oblasti zdraví nebo historie.

Uznávaný brazilský expert na rekonstrukce obličejů má už za sebou několik úspěšných projektů, včetně podobizny nejstaršího příslušníka rodu Homo sapiens, faraona Ramesse II. nebo anglosaské dívky pohřbené ve Spojeném království v 7. století.