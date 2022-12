I když pračka vypadá, že je čistá, protože sklo na dvířkách je průzračné a nerezový buben se pěkně leskne, v jejich útrobách se při praní usazují nečistoty z prádla, nitky, vlasy, chlupy z domácích mazlíčků, ale i zbytky pracích prášků a aviváže. Navíc v pračce zůstává část vody z praní a mnohde také proklínaný vodní kámen. To vše pračku nejen zanáší, ale navíc v ní vytváří prostředí, v němž se výborně daří bakteriím a plísni. Prát v něčem takovém prádlo určitě nikdo nechce. Navíc pokud je usazenin přespříliš, začne zapáchat nejen pračka, ale také prádlo. To už by však měl znít domácností alarm. Proto je lepší čistit pračku pravidelně.

V obchodech jsou k dostání speciální čističe, které doporučují i výrobci praček, ale řada hospodyněk nedá dopustit na babské rady a dává přednost obyčejným prostředkům ze své domácnosti. Někdo sází na ocet, jiný na sodu, savo či kyselinu citronovou.

V poslední době jsou hitem tablety do myčky, které prý umí s nečistotami v pračce úplné zázraky. Stačí vložit do bubnu dvě tablety, nastavit horké praní a pustit starosti se špinavou pračkou z hlavy.

Jenže i metoda zdánlivě geniální může mít svá úskalí. „Počáteční výsledky mohou být skvělé, ale ve skutečnosti byste neměli tablety používat k čištění pračky dlouhodobě, protože k tomu nejsou určeny,“ píše web Inthewash.co.uk.

Upozorňuje, že k tomu, aby fungovaly efektivně, potřebují tablety do myčky velmi vysoké teploty. „Pokud pračku nenastavíte na nejvyšší teplotu, tableta do myčky nemusí fungovat správně a mohou po ní zůstat zbytky a chemikálie,“ varuje Inthewash.co.uk.

Zbytky tablety by pak mohly ulpívat v bubnu, v těsnění a hadici, ale i na praném oblečení.

Pračka není myčka

Podle některých odborníků může být oblečení vyprané v pračce vyčištěné tabletovou metodou docela tvrdé a drsné. To může napravit přidání aviváže. Horší je, že účinné přísady v tabletách do myčky se výrazně liší od prostředků na praní oděvů, protože oboje slouží k různým účelům. Mohly by tedy způsobit poškození některých částí pračky, například těsnění.

„Pračka může začít selhávat, pokud bylo použito příliš mnoho tablet do myčky najednou, nebo pokud se tablety používají k jejímu čištění příliš často,“ uvádí Inthewash.co. Když se někdo bude snažit o dokonalé vyčištění pračky tím, že do ní vloží větší množství tablet do myčky, mohl by způsobit problém s velkým množstvím pěny. Pěna vytvořená tabletami se totiž od pěny vzniklé z pracích prostředků liší, takže hrozí, že by mohla ucpat hadici.

Na vlastní nebezpečí

Zanedbatelný není ani fakt, že někteří výrobci praček před jejich čištěním pomocí tabletové metody výslovně varují a uvádějí to i v uživatelských příručkách, které by spotřebitelé rozhodně neměli ignorovat. Když se jim pračka rozbije kvůli špatnému zacházení, mohli by přijít o záruku a za opravu zaplatit.

Na druhé straně se ovšem v příručce dozvíte, jak pračku vyčistit správně. „K čištění pračky je zkrátka možné použít tablety do myčky, ale činíte tak na vlastní nebezpečí,“ uzavírá Inthewash.co.