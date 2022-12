Barva očí hovoří za vás: Co prozradí o člověku modré, hnědé či zelené

Barva očí může hodně napovědět o tom, jakým jste člověkem. Stejně tak to určuje, co si o vás druzí budou myslet. Vyplývá to ze zjištění švédského vědeckého týmu a výzkumníků z Los Angeles. Výsledky jsou velice zajímavé a pro mnohé až překvapivé.

Barva duhovky závisí výhradně na množství melaninu | Foto: Shutterstock