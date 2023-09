Leonardo da Vinci by se divil. Brazilský umělec Huylson Tormen vytvořil Monu Lisu z brambor a hlávkového salátu. Inspiroval ho k tomu název odrůdy, který zní stejně jako jméno dámy ze slavného obrazu, upozornil americký deník New York Post.

Slavný obraz Mona Lisa je inspirací mnoha umělcům, jak dokazuje náš článek. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Při procházení uliček supermarketu zaujal Tormena název odrůdy zlatožlutých brambor původně pocházejících z Jižní Ameriky. Brambory totiž sdílí stejné jméno jako žena vyobrazená na více než 500 let starém obraze.

Vnukly mu nápad, že by bylo vtipné z nich vytvořit vlastní verzi Mony Lisy. Přidal k nim ještě do mikrotenového sáčku hlávku salátu a vydal se tvořit, popsal americký deník New York Post.

Zdroj: Youtube

Doma vzal štětec a začal malovat kontury obličeje. Díky zkušenostem z oboru kosmetiky dokázal namíchat identický odstín žluté barvy, jako použil Leonardo Da Vinci na tvář Mony Lisy. Poté, co dokončil kresbu obličeje, přidal pár listů salátu. Z nich udělal vlasy a oblečení.

Ruce vymodeloval z další brambory a místo šátku jí na hlavu nastylizoval mikrotenový sáček. Pozadí, které je na originálním obraze, udělal z dýně, hráškových lusků a další zeleniny.

AI Lisa

Před Tormenem se o znovuztvárnění díla pokusilo už mnoho umělců. A nejen jich. Posledním počinem byla Mona Lisa vytvořená pomocí umělé inteligence. Mezi lidmi však vyvolala silnou vlnu kritiky. Podle nich má obraz příliš výrazný a vyzývavý dekolt.

Autor obrazu Gianpaolo Rosa se bránil videem, ve kterém odpovídá sama Mona Lisa. Vysvětluje v něm, že svým vznikem vzdává hold da Vincimu. Chce ženám pomoct bortit společenské normy a jít proti sexualizaci žen.

Moka Lisa

V roce 2009 vytvořila skupina umělců slavný portrét pouze za použití kávy a mléka. Vznikl v roce 2009 na The Rocks Aroma Festivalu v australském Sydney.

Při tvorbě na něj spotřebovali 3 604 šálků kávy a přes 260 litrů mléka. Jejich výtvor v průběhu festivalu vidělo až 130 tisíc návštěvníků.

Umělec oživil tvář Mony Lisy. Je překrásná, její dekolt ale u lidí vyvolal bouři

Recyklovaná Mona

Netradiční materiál použili i pracovníci taiwanské pobočky počítačového výrobce Asus. Jejich designéři totiž vytvořili koláž ztvárňující Monu Lisu díky komponentům ze základních desek a čipů z použitých počítačů.

Jak mohla opravdu vypadat Mona Lisa? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Nápad na tento počin inspirovalo motto firmy – Jakékoliv bláznivé nápady. Hotovým dílem si ozdobili vstupní halu svojí hlavní pobočky. Zároveň tím chtěli vzdát hold původnímu obrazu a jeho autorovi.