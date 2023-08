Delší čas strávený u televize či monitoru může malým dětem narušit jejich pozdější vývoj. Tvrdí to japonští vědci, kteří analyzovali roční batolata.

Rodiče by měli kontrolovat množství času, které jejich dítě stráví u obrazovek. Z nové studie totiž vyplývá, že mají zásadní vliv na jeho pohybové, komunikační i sociální dovednosti.

Odborníci z Japonska analyzovali data z dotazníků, jež vyplnily matky 7 097 malých dětí. Své výpovědi zaznamenávaly v období od července 2013 do března 2017.

Experti zjistili, že roční děti, které sledovaly televizi více než čtyři hodiny denně, měly ve dvou a čtyřech letech opožděné komunikační dovednosti. „Děti se naučí, jak mluvit, pokud jsou povzbuzovány, aby mluvily. Pokud se jen dívají na obrazovku, nemají příležitost,“ uvedl podle portálu CNN doktor John Hutton.

Tyto děti také nedokázaly řešit problémy tak dobře, jako jejich vrstevníci.

Studie zveřejněná v časopise JAMA Pediatrics rovněž zjistila, že roční děti, které sledovaly obrazovku více než jejich vrstevníci, měly ve dvou letech opožděnou jemnou motoriku a další osobní a sociální dovednosti. Ve čtyřech letech se jejich stav zlepšil a zpoždění dohnaly. Odborníci také sdělili, že čím více času dítě sledovalo obrazovku, tím pravděpodobněji vykazovalo vývojové zpoždění.

Kromě toho můžou podle odborníků kvůli elektronice hůře zvládat nepohodlí a negativní emoce. Kreativita podle Huttona vzniká tehdy, když se dítě trochu nudí. Což s tabletem nemusí.

Dalším pozoruhodným zjištěním bylo, že více času u elektroniky trávily děti mladších prvorodiček s nižšími příjmy a nižším vzděláním, které v mnoha případech trpěly poporodní depresí.

Radši omalovánky anebo videohovor

Malé děti by místo elektroniky měly trávit čas tváří v tvář s rodičem. „Je to zásadní proto, aby miminka dostala bohatý soubor informací. Jen mimika, slova, tón hlasu a zpětná vazba jim mohou zprostředkovat jazyk a jeho význam,“ citoval deník The New York Times vývojového psychologa Davida J. Lewkowicze. Dodal, že rodiče by měli mluvit se svým dítětem co nejčastěji a nejdéle.

Pokud matky či otcové chtějí dítě zaměstnat, je podle odborníků lepší mu dát omalovánky, knihu nebo hračky. Když je sledování obrazovky nevyhnutné, je nejlepší vzdělávací obsah nebo videohovor s blízkou osobou.

„Buďte, co se týče sledovaného obsahu, vybíraví a vypínejte zařízení, když se nepoužívají,“ poradil rodičům docent pediatrie Jason Nagata. Je rovněž dobré jít dítěti s časem stráveným o obrazovek příkladem.

Nadměrný čas strávený u obrazovky je i podle dalších studií spojený s různými problémy fyzického i duševního charakteru, jako je obezita, deprese, úzkosti i problémy s chováním. Ovlivňuje to také výkony ve škole, sociální dovednosti a způsobuje netrpělivost v běžných interakcích s druhými lidmi.